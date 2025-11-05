Kaštelani pozvani na skup: Otpor solarnoj elektrani Kozjak sve veći

Inicijativa Zeleni Kozjak povodom prethodno najavljenih događanja vezano uz Studiju utjecaja na okoliš – izgradnje solarne elektrane Kozjak u Kaštel Lukšiću, te protivljenja šire zajednice i stručne javnosti Kaštela o istom projektu, poziva građane Kaštela na Skup građana koji će se održati ovoga petka, 7. studenog u 20 sati u Kulturnom centru Kaštela u Kaštel Lukšiću.

Cilj događanja je dodatno upoznati širu javnost o nezadovoljstvu i otporu građana i stručne javnosti Kaštela u projektu solarne elektrane Kozjak.

"Na ovaj način želimo zaustaviti planirane industrijalizacije netaknutog krajobraznog prostora Biranjštine, te očuvati neprocjenjiv okoliš, tradicije i baštine Kaštela", poručuju iz Inicijative.

Također, Inicijativa Zeleni Kozjak organizira Javnu raspravu o Studiji utjecaja na okoliš solarne elektrane Kozjak koja će se održati u Gradskoj vijećnici Kaštela, Braće Radić 1, u ponedjeljak 10. studenog u 12 sati.