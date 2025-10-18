Kaštela su opet mirisala na domaći kruh i jesen, pogledajte kako je bilo u Dudanovom parku

U cilju promicanja agro-turističke ponude Kaštela, tradicijskih djelatnosti i poljoprivredne tradicije Kaštela, Udruga za promicanje kvalitete života, kulturnih vrijednosti i baštine „Šušur“ i Turistička zajednica grada Kaštela, pod pokroviteljstvom Grada Kaštela, te u suradnji s kaštelanskim odgojno-obrazovnim ustanovama i udrugama organizira manifestaciju „Jesen u Kaštelima – Sajam plodova zemlje“ u kojoj su objedinjene i manifestacije Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje.

34. Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje koji se obilježavaju od 1991. godine u odgojno-obrazovnim ustanovama, a 28. godinu kao jedinstvena gradska manifestacija, održani su danas u Dudanovom parku u Kaštel Kambelovcu. U 10 sati upriličeno je svečano otvaranje manifestacije uz blagoslov kruha i plodova zemlje, nakon čega je uslijedio zabavni program u kojem su sudjelovala djeca iz odgojnih ustanova.

Na šarenim štandovima mogli ste kupiti razne slastice koje su napravile vrijedne ruke odgojiteljica, učiteljica i mama, a osim plodova kruha tu su se našli i plovi jeseni. Bundeve, kesteni, mandarine, kukuruz samo su mali dio onoga što se našlo na štandovima.

- Naša manifestacija je savršen primjer promocije agro turističke promocije u Kaštelima. Već 28 godina organiziramo ovu manifestaciju, i drago mi je što tolike godine odgojno obrazovne ustanove podržavaju istu. Ovdje sve ustanove i udruge mogu prezentirati svoju ustanovu i proizvode, te uživati u glazbenom programu. Imamo, tu naravno,i naše umirovljenike i razne udruge čije vrijedne ruke iz godine u godinu pripremaju razne slastice i razne pekarske proizvode. Ovo je izvrsna jesenska promocija naših Kaštela, kazala je direktorica TZ Kaštela Nada Maršić.