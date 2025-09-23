Kaštela slave turizam, umjetnost i tradiciju u Biblijskom vrtu Stomorija

U Biblijskom vrtu Svetišta Gospe Stomorije 26. rujna bit će obilježen Svjetski dan turizma Kaštela 2025., proslavljena 27. obljetnica osnutka Biblijskog vrta te upriličeno otvaranje 8. kiparsko-slikarske kolonije uz prigodni program.

Povodom Svjetskog dana turizma, 26. rujna u 11 sati, održat će se prigodni program obilježavanja otvaranja Kiparsko-slikarske kolonije i 27. obljetnice utemeljenja ovog jedinstvenog vrta u Republici Hrvatskoj. Tom će prigodom Turistička zajednica grada Kaštela pripremiti gastronomski užitak – tradicionalnu kaštelansku marendu, uz čašu Crljenka kaštelanskog.

Po osmi put u Kaštelima će se održati Kiparsko-slikarska kolonija “1500 godina stara kaštelanska maslina – zaštićeni spomenik prirode – Kaštela 2025.”, u organizaciji Grada Kaštela, Turističke zajednice grada Kaštela, Muzeja grada Kaštela, Bijaća – društva za očuvanje kulturne baštine Kaštela, udruge Šušur i Udruge Biblijski vrt Stomorija – Kaštela, pod pokroviteljstvom Splitsko-dalmatinske županije, TZŽSD-a i Ministarstva poljoprivrede.