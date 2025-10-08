Kaštela postala dio europske Camino obitelji: Uručen certifikat Camino Kaštela

U prostorima Gradske uprave Grada Kaštela svečano je uručen certifikat Camino Kaštela, kojim je grad Kaštela i službeno postao dio europske Camino obitelji.

Na predstavljanju i uručenju certifikata sudjelovali su Denis Ivanović, gradonačelnik Grada Kaštela, Nada Maršić, direktorica Turističke zajednice Grada Kaštela, te Marija Pražen, predstavnica i koordinatorica projekta Camino Central Dalmatia iz Bratovštine sv. Jakova, koja je u ime udruge uručila certifikat.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Camino Kaštela – spoj duhovnosti, baštine i turizma

Camino certifikat za Kaštela potvrđuje uključivanje grada u europsku mrežu hodočasničkih puteva sv. Jakova, čime se dodatno potvrđuje bogata kulturna, povijesna i duhovna baština našeg područja – od sedam kaštela, brojnih crkava i svetišta do prirodnih ljepota koje će sada biti povezane s međunarodnom mrežom Camino ruta.

Projekt Camino Central Dalmatia realiziran je u suradnji Turističke zajednice Grada Kaštela, Turističkih zajednica Grada Sinja, Općine Klis te općina Dugopolje, Seget i Marina, uz potporu Bratovštine sv. Jakova – Hrvatska, službenog hrvatskog predstavnika u Nadbratovštini sv. Jakova u Španjolskoj i federaciji Camino Europa Compostela.

Predstavnica projekta Marija Pražen istaknula je kako područje Kaštela i srednje Dalmacije u potpunosti zadovoljava sve kriterije za upis u europsku mrežu Camino putova.

„Postoji povijesni zapis iz 1203. godine koji potvrđuje da je upravo ovo područje bilo dio hodočasničkog puta prema Santiagu de Composteli. Definirane su dionice s potrebnom infrastrukturom – dostupnost vode, hrane i smještaja svakih 15 do 25 kilometara – što središnja Dalmacija u potpunosti ispunjava. Hrvatska je prepoznatljiva po svojim oznakama, žutoj strelici na plavoj podlozi s hrvatskim kockicama, što nas razlikuje od ostalih europskih trasa“, objasnila je Pražen.

Dodala je i kako su prilikom istraživanja uočeni tragovi povijesnih hodočasničkih ruta:

„Nedavno smo pronašli dokumente koji potvrđuju da su hodočasnici s hrvatskih otoka putovali prema Italiji, a zatim nastavljali put prema Santiagu. Dalmacija, uključujući Kaštela, u potpunosti ispunjava sve parametre za upis u mrežu Camino putova.“

Direktorica Turističke zajednice Grada Kaštela Nada Maršić naglasila je kako je projekt Camino Kaštela od iznimne važnosti za promociju grada i razvoj održivog turizma.

„Turistička zajednica Grada Kaštela objeručke je prihvatila suradnju s Bratovštinom sv. Jakova. Kaštela su izabrana kao promotivna Camino ruta prilikom predstavljanja staza Srednje Dalmacije jer je riječ o ravnoj i pristupačnoj trasi uz more, od crkve u Kaštel Sućurcu do crkve Majke Terezije u Resniku. Sudjelovalo je oko 150 hodočasnika iz različitih dijelova Hrvatske, čime smo simbolično otvorili novo poglavlje u hodočasničkom turizmu našeg grada“, kazala je Maršić.

Istaknula je i važnost projekta za produženje turističke sezone:

„Camino hodočašća odvijaju se najčešće u proljeće, jesen i ranu zimu, izvan glavne turističke sezone, što doprinosi razvoju cjelogodišnjeg turizma. Kaštela imaju iznimno bogatu sakralnu baštinu – svako povijesno mjesto ima župnu i staru crkvu, a padine Kozjaka prepune su malih crkvica posvećenih raznim svecima. One su posebno zanimljive i dostupne hodočasnicima različitih mogućnosti.“

Dobivanjem certifikata Camino Kaštela, naš se grad pridružio velikoj europskoj mreži hodočasničkih putova sv. Jakova, čime se dodatno ističe povezanost Kaštela s bogatom europskom kulturnom i duhovnom tradicijom.