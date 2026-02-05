Kaštela dobivaju prvi luksuzni hotel, evo kako će izgledati

U Kaštelima se gradi punom parom, a u Kaštel Starom otvoreno je veliko gradilište koje će staro Zeničko odmaralište pretvoriti u luksuzni hotel. Tako će Kaštela dobiti najveću turističku investiciju, a investitor Odien grupa, uložiti će oko 50 milijuna eura. Kraj radova na ovom velikom investicijskom projektu očekuje se do kraja 2028. godine. Odien grupa vlasnik je i upravitelj luksuznog resorta Le Meridien Lav u Splitu, Blue Orangeom, sportskim i wellnes centrom te hotelom u Pragu, a kroz zakladu Sport2Life aktivno podržava sport i obrazovanje mladih. Nakon hotela Palace koji zjapi prazan i razrušen, Kaštela će dobiti luksuzno turističko zdanje, kakvih nedostaje u Kaštelima.

Danas su se na gradilištu u Kaštelima susreli vlasnik Odien grupa Michel Saran i kaštelanski gradonačelnik Denis Ivanović kako bi razmijenili informacije o početku radova.

''U nadolazećim godinama prioritet dajemo ulaganjima u Hrvatskoj, a Kaštela vidim kao iznimno perspektivnu destinaciju. Ona su jedinstvena po dugoj obali i plažama, bogatoj arhitekturi i kulturnoj baštini, a što je najvažnije, po svojoj dinamičnoj lokalnoj zajednici – kazao je Saran.

Saran ističe kako se želi fokusirati na integraciju u lokalno okruženje i blisku suradnju sa lokalnom zajednicom kako bi stvorili značajne prilike i dugoročna partnerstva.

Osim jedinstvenom pogleda koji će imati ovaj hotel, u sklopu njega biti će nekoliko bazena, wellnes centar, 150 soba u luksuznoj kategoriji, a hotel će spojiti Mediteran s modernim tehnološkim rješenjima. Osim toga ponudit će i konferencijski sadržaj što će biti iznimno važno za Kaštelanski turizam.

- Ovaj projekt iznimno je važan za daljnji razvoj Kaštela i potvrda je kako naš grad može privući renomirane međunarodne investitore koji pridonose jačanju turističke ponude i gospodarskog rasta. Važno je da ovaj projekt bude u skladu s našim strateškim planom razvoja grada uz konkretne koristi za lokalnu zajednicu – zaključio je Ivanović.