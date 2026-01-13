Kaštela bilježe snažan rast broja stanovnika. Ivanović: "Gradimo Kaštela kao grad u kojem je mladim obiteljima lakše započeti život i planirati budućnost"

Unatoč dugogodišnjim demografskim izazovima, pojedini gradovi bilježe rast broja stanovnika. Najnovije procjene Državnog zavoda za statistiku pokazuju da je tijekom 2023. – 2024. većina hrvatskih gradova bilježila rast broja stanovnika, a među njima su i tri dalmatinska grada. Na prvom mjestu je Velika Gorica, drugi je Zadar, treći Poreč, a na četvrtom mjestu je grad Kaštela. Na osmom mjestu je grad Solin.

Gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović ne krije zadovoljstvo rangiranošću Kaštela na portalu gradonačelnik.hr. U kratkoj nam je izjavi kazao kako ga veseli snažan rast broj stanovnika u Kaštelima te da u 2026. godini nastavlja s novim demografskim mjerama.

- Cilj nam je privući što više mladih obitelji i djece te im osigurati kvalitetne uvjete za život. Krećemo s Programom subvencioniranja podstanarstva za mlade obitelji, kontinuirano ulažemo u dječja igrališta diljem Kaštela. U tijeku je širenje kapaciteta postojećih vrtića, te izgradnja novog velikog vrtića u Kaštel Lukšiću koji će moći primiti oko 200 djece, kazao je Ivanović.

Ivanović se osvrnuo i na gradski proračun gdje više od četvrtine proračuna odlazi na djecu i obitelji.

- U suradnji s resornim Ministarstvom i Splitsko-dalmatinskom županijom u tijeku je pet velikih školskih projekata – dogradnja postojećih škola te izgradnja dviju novih škola, u Kaštel Kambelovcu i Rudinama gdje ćemo omogućiti cjelodnevnu nastavu i kvalitetnije obrazovanje.

Demografske mjere koje smo uveli uključuju povećane naknade za novorođenčad, potpore za stanovanje mladih obitelji, subvenciju prehrane te planiranu gradnju stanova za mlade i socijalno ugrožene. Gradimo Kaštela kao grad u kojem je mladim obiteljima lakše započeti život, pronaći dom i sigurno planirati budućnost – zaključio je Ivanović.