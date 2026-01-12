Kaštela bilježe rast broja stanovnika, grad nastavlja s demografskim mjerama i u 2026.

Prema podacima koje je objavio Denis Ivanović, gradonačelnik Kaštela, Kaštela bilježe kontinuirani rast broja stanovnika do 2024. godine, čime se svrstavaju među rijetke sredine s pozitivnim demografskim trendovima.

Kako bi se taj trend dodatno osnažio, Grad je od 2025. godine uveo nove demografske mjere, čija se provedba nastavlja i tijekom 2026. godine. Cilj mjera je privlačenje mladih obitelji i stvaranje kvalitetnijih uvjeta za život djece i roditelja.

Među ključnim mjerama ističe se subvencioniranje podstanarstva za mlade obitelji, čime se nastoji olakšati rješavanje stambenog pitanja. Uz to, Grad kontinuirano ulaže u uređenje i opremanje dječjih igrališta na području svih sedam Kaštela.

Poseban naglasak stavljen je i na predškolski odgoj. U tijeku je širenje kapaciteta postojećih dječjih vrtića, a paralelno se gradi i novi vrtić u Kaštel Lukšiću, koji će imati kapacitet za 200 djece.

Kako je naveo gradonačelnik Denis Ivanović, cilj ovih mjera je dugoročno graditi Kaštela kao sredinu u kojoj je mladim obiteljima lakše započeti zajednički život, pronaći dom i sigurno planirati budućnost.