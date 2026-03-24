KAŠTELA 22-godišnjak bez vozačke zadržan nakon ignoriranja policije, osuđen na 60 dana zatvora i 390 eura kazne

U ponedjeljak, u 00:15 sati na području Kaštel Gomilice policijski službenici Postaje prometne policije Split su svjetlosnim i zvučnim signalima izdali naredbu za zaustavljanje 22-godišnjem vozaču, koju je on ignorirao i nastavio upravljati osobnim automobilom.

Nakon što je zaustavljen, na zahtjev policijskog službenika odbio je podvrgnuti se preliminarnom testiranju na prisutnost droga u organizmu, odnosno liječničkom pregledu, a daljnjom provjerom utvrđeno je da se radi o ponavljaču prometnih prekršaja kojemu je zbog prikupljenih 12 negativnih bodova ukinuta i oduzeta vozačka dozvola i određeno da vozački ispit ne može polagati do veljače 2027. godine.

Isključen je iz prometa i zadržan u policijskoj postaji do privođenja na sud. Sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje jer bi mogao ponoviti prekršaj, da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana i novčana kazna. Sud ga je pustio na slobodu i osudio na ukupnu kaznu zatvora u trajanju od 60 dana i novčanu kaznu u iznosu od 390 eura.