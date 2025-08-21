Kaštel Lukšić slavi uz Trio Gušt, domaće delicije i humanitarnu lutriju

U subotu, 23. kolovoza, s početkom u 20 sati, održava se pučka fešta u Kaštel Lukšiću.

Manifestaciju organizira Bratovština sv. Ivana, a početak je zakazan za 20 sati na Malom mulu u Kaštel Lukšiću.

Posjetitelji će moći uživati u bogatoj ponudi jela i pića koje pripremaju lokalna društva i udruge poput Krijesnica, PD Galeb, LU Kaštilac, Boćarskog kluba Karlovo, Zbora sv. Cecilije, Moto kluba Sjene i drugih. Za dobru zabavu pobrinut će se Trio Gušt i HGD Biranj, a večer će dodatno obogatiti humanitarna lutrija.

Fešta se održava uz potporu Grada Kaštela, Turističke zajednice grada Kaštela, Splitsko-dalmatinske županije i brojnih sponzora, a organizatori pozivaju sve mještane i goste da se pridruže druženju i veselju u pravom mediteranskom duhu.