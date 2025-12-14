Karlo Mužinić osvojio zlato i proglašen najboljim seniorom na Otvorenom prvenstvu SDŽ

Na Otvorenom prvenstvu Splitsko-dalmatinske županije, održanom ovog vikenda, BK Pit bull Split nastupio je sa sedam natjecatelja u pratnji trenera Ante Matasa i Joška Malenice te ostvario vrlo dobar ukupni učinak.

Uspjeh Pit bulla: Pet odličja na prvenstvu

Pit bull Split s natjecanja je donio ukupno pet medalja – dva zlata, jedno srebro i dvije bronce. Zlata su osvojili Ivan Mamić (mlađi seniori +90 kg) i Karlo Mužinić (seniori -75 kg). Srebrno odličje pripalo je Nikoli Ljubetiću (mlađi senior do 85 kg), dok su bronce osvojili Mislav Čorić (mlađi senior -75 kg) i Toma Didić (mlađi senior -85 kg).

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iz kluba su naveli kako Duje Ravlić i Pave Kačunko ovoga puta nisu boksali jer, kako su objavili, "nažalost nisu imali protivnike u svojoj kategoriji".

Najviše se istaknuo Karlo Mužinić, koji je prema objavi Pit bulla odradio "dva izuzetno zahtjevna meča s izvrsnim protivnicima", briljirao u oba te osvojio zlatnu medalju. Na kraju prvenstva proglašen je i najboljim seniorom cijelog natjecanja.

Povratak nakon pauze i nastavak pobjedničkog niza

Ovaj uspjeh za Karla Mužinića ima dodatnu težinu jer mu je to bio prvi nastup nakon dvogodišnje stanke. Iz Pit bulla ističu da je riječ o "prvom nastupu u boksu nakon dvogodišnje pauze zbog loma i operacije šake", a povratak je, dodaju, prošao "upravo onako kako smo se i nadali".

Ujedno je Mužinić nastavio i svoj niz pobjeda – sada je na 15 uzastopnih pobjeda.

U klubu su poručili kako je uspješan vikend "rezultat zajedničkog i kontinuiranog rada", uz čestitke svim natjecateljima i trenerima te završnu poruku: "Idemo dalje!"