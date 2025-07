Kardiolozi upozoravaju: Nedostatak ovih nutrijenata može povećati rizik od srčanih bolesti

Kada govorimo o prevenciji bolesti srca, najčešće razmišljamo o izbjegavanju prerađene hrane, redovitoj fizičkoj aktivnosti i prestanku pušenja. Međutim, stručnjaci upozoravaju na još jedan važan čimbenik koji se često zanemaruje — dovoljan unos esencijalnih nutrijenata. Manjak određenih vitamina i minerala može gotovo neprimjetno povećati rizik od povišenog krvnog tlaka, taloženja plaka na krvnim žilama pa čak i srčanog udara, a da pritom ne osjećamo nikakve simptome sve dok ne nastupi ozbiljno oštećenje.

Posebnu pozornost, naglašavaju liječnici, trebalo bi posvetiti unosu magnezija i omega-3 masnih kiselina.

Magnezij

Ovaj mineral ne igra ulogu samo u popularnim TikTok napitcima za lakše uspavljivanje, već je ključan za zdravlje srca. Magnezij pomaže u regulaciji krvnog tlaka, osigurava pravilan rad srca i podržava funkciju mišića i živaca, uključujući srčani mišić. Nedostatak magnezija može povećati rizik od hipertenzije, aritmija, pa čak i iznenadne srčane smrti. Niže razine magnezija češće se pojavljuju kod osoba koje konzumiraju puno industrijski prerađene hrane, piju alkohol ili imaju probavne tegobe, a s godinama prirodno dodatno opadaju.

Prema riječima kardiokirurga dr. Jeremyja Londona, magnezij opušta stanice glatkih mišića te pomaže održati stabilan krvni tlak. Dobar izvor magnezija su lisnato povrće, orašasti plodovi i cjelovite žitarice, dok se u slučaju povećanih potreba mogu koristiti i dodaci prehrani.

Omega-3 masne kiseline

Iako masnoće često imaju negativnu reputaciju, omega-3 masne kiseline spadaju među one zdrave i izuzetno važne za srce. One pomažu smanjiti upalne procese, regulirati razinu triglicerida i čuvaju elastičnost krvnih žila. Nedostatak omega-3 masnoća može dovesti do ukočenih arterija, višeg krvnog tlaka i povećanog stvaranja plaka.

Ako riba nije čest dio vaše prehrane, ili ako konzumirate previše omega-6 masnoća iz rafiniranih ulja, moguće je da unosite premalo omega-3 kiselina. Dr. London objašnjava da je omega-3 snažan protuupalni nutrijent koji pomaže regulirati lipide i ukupnu razinu kolesterola, čime doprinosi zdravlju srca. Nalazi se u masnoj ribi poput lososa, a može se nadoknaditi i dodacima prehrani na bazi ribljeg ulja.