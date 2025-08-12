Kardiolozi otkrivaju koje je ulje najbolji saveznik zdravoga srca

Maslinovo ulje već je desetljećima neizostavan dio zdravih jelovnika, dok je ulje avokada posljednjih godina osvojilo brojne kuhare i ljubitelje zdrave prehrane. Iako oba imaju značajne dobrobiti za organizam, stručnjaci za kardiovaskularno zdravlje smatraju da jedno ipak ima malu prednost, piše Eating Well.

Zašto je ulje avokada u usponu?

Nekada rezervirano za restoranske kuhinje, danas je sve prisutnije u domaćim smočnicama. Njegov blagi okus i visoka točka dimljenja čine ga svestranim izborom – od pečenja do prženja. No, ono što ga posebno izdvaja su potencijalne koristi za zdravlje srca.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Povoljno djeluje na kolesterol

Ulje avokada bogato je jednostruko nezasićenim mastima, poznatima po tome što mogu sniziti razinu LDL-a ("lošeg") i povećati HDL ("dobar") kolesterol.

„Ulja bogata jednostruko nezasićenim mastima doprinose boljem lipidnom profilu“, ističe kardiolog Rohit Vuppuluri. Neka manja istraživanja pokazuju da zamjena maslaca avokadovim uljem može sniziti LDL i ukupni kolesterol, iako su potrebne dodatne studije većeg opsega.

Izvor snažnih antioksidansa

Avokadovo ulje sadrži tokoferole, fitosterole i karotenoide – biljne spojeve koji smanjuju upalu i štite stanice od oštećenja. Budući da je kronična upala povezana s bolestima srca, ovaj nutritivni sastav čini ga vrijednim saveznikom kardiovaskularnog zdravlja.

Maslinovo ulje – zlatni standard zdrave prehrane

Maslinovo ulje desetljećima je simbol mediteranske prehrane i jedno od najistraženijih biljnih ulja.

Polifenoli kao zaštita srca

Ovo ulje obiluje polifenolima koji neutraliziraju slobodne radikale i smanjuju upalne procese. Brojna istraživanja potvrdila su povezanost redovite konzumacije maslinova ulja s nižim razinama upalnih markera.

Utjecaj na masnoće u krvi

Za razliku od avokadovog ulja, maslinovo ulje ima bogatu bazu studija na ljudima. Redovita konzumacija povezuje se s blagim povećanjem HDL-a, smanjenjem LDL-a i triglicerida, osobito kada se koristi umjesto zasićenih masti poput maslaca.

Moguće sniženje krvnog tlaka

Visok udio oleinske kiseline i polifenola može doprinijeti regulaciji krvnog tlaka. „Kada u prehrani povećamo udio nezasićenih masti, automatski smanjujemo unos zasićenih, a to može pozitivno utjecati na krvni tlak“, pojašnjava kardiolog Khashayar Hematpour.

Koje odabrati?

Oba ulja nude značajne koristi za zdravlje srca, no prema riječima kardiologa, prednost ipak ima maslinovo ulje zbog snažne znanstvene potvrde njegovih učinaka.

„Maslinovo ulje ima najčvršće dokaze o dobrobiti za srce“, naglašava Vuppuluri, preporučujući hladno prešano i nerafinirano ulje kako bi se očuvala nutritivna vrijednost.

Konačan izbor često ovisi o navikama u kuhinji: maslinovo ulje s intenzivnim okusom savršeno je za salate, pečeno povrće i marinade, dok neutralno ulje avokada briljira u pripremi jela na visokim temperaturama.