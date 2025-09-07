Kardiolozi: Neočekivana promjena kože povezana je sa srčanim bolestima

Na prvi pogled, možda se čini da zdravlje kože i srca nemaju puno zajedničkog. Ipak, liječnici upozoravaju da koža, kao najveći organ, može odražavati stanje cjelokupnog organizma.

"Vaša je koža najveći organ u tijelu i ona je odraz vašeg sistemskog zdravlja", objašnjava kardiolog dr. Karuppiah Arunachalam za Parade. Upravo zato određene promjene na koži mogu biti upozorenje na rizik od bolesti srca, prenosi Index.

Jedna od tih promjena su tzv. ksantomi - žućkaste ili narančaste izbočine na koži. Oni mogu biti znak visokog kolesterola, a poznato je da povišene razine kolesterola značajno povećavaju rizik od bolesti srca.

"Visok kolesterol ili visoke razine LDL-a (lošeg kolesterola) i triglicerida izravno povećavaju rizik od srčanih bolesti jer uzrokuju nakupljanje masnih naslaga na stijenkama arterija, što se naziva ateroskleroza", objašnjava dermatologinja dr. Angela Moore. Takvo suženje i stvrdnjavanje arterija smanjuje protok krvi i povećava rizik od srčanog i moždanog udara.

Zaustavljanje i liječenje povišenog kolesterola može spriječiti pojavu novih ksantoma i smanjiti postojeće

Ksantomi se mogu pojaviti na različitim dijelovima tijela, a najčešći oblik je ksantelazma - naslage oko kapaka koje mogu biti bezazlene ili znak povišenog kolesterola.

Postoje i eruptivni, tuberozni i tetivni ksantomi, a mogu se javiti na laktovima, dlanovima, zglobovima, tetivama, rukama ili stopalima. "Ksantomi su povezani s obiteljskom hiperlipidemijom, a posljedično se mogu razviti koronarna bolest srca, aterosklerotska bolest, moždani udar ili kronični ulkusi na nogama", upozorava dr. Arunachalam.

Liječnici naglašavaju da je zaustavljanje i liječenje povišenog kolesterola ključno jer može spriječiti pojavu novih ksantoma i smanjiti postojeće. "Pravodobna dijagnoza pomaže spriječiti komplikacije povezane s visokim kolesterolom", dodaje dr. Arunachalam.

Dr. Moore ističe da promjene u načinu života, poput 150 minuta umjerene tjelovježbe tjedno i konzumacije hrane koja snižava kolesterol - od zobi i lososa do tamne čokolade, maslinova ulja i zelenog čaja - mogu imati značajan učinak.

Osim ksantoma, i druge promjene na koži, poput plavičaste boje prstiju ili crvenih točkica na dlanovima, također mogu ukazivati na srčane probleme. "Ako niste sigurni u vezi s upornom promjenom na koži, važno je obratiti se liječniku ili dermatologu", zaključuje dr. Moore.