Kardiolog otkrio optimalnu dnevnu dozu maslinovog ulja za zdravlje srca

Iako se maslinovo ulje smatra važnim dijelom zdrave prehrane, kardiolog upozorava da i s njim treba biti umjeren. Naime, i zdrave masti imaju svoje granice, a pretjerano dodavanje ulja jelima može donijeti više štete nego koristi.

Studija koja je 28 godina pratila sudionike pokazala je da je unos od najmanje 7 grama maslinovog ulja dnevno, odnosno oko pola jušne žlice, povezan s manjim rizikom od kardiovaskularnih bolesti i nekih vrsta raka. No ključ je, piše Eating Well, u umjerenosti i preciznom doziranju, prenosi Index.

Preporuka kardiologa

Dr. Annirudh Balachandran, kardiolog s Medicinskog fakulteta Sveučilišta Duke, slaže se da više maslinovog ulja ne znači nužno i veći učinak. "Zamjena zasićenih masti nezasićenim mastima biljnog podrijetla, poput ekstra djevičanskog maslinovog ulja, donosi jasne zdravstvene koristi", rekao je Balachandran i dodao da je ekstra djevičansko maslinovo ulje najbolji izbor jer je riječ o najmanje prerađenoj i nutritivno najvrjednijoj varijanti.

"Preporučujemo minimalan dnevni unos od oko 7 grama (oko pola jušne žlice), ali ne bi trebalo prelaziti 20 grama, što je otprilike jedna i pol jušna žlica. Svakih 10 grama maslinovog ulja unutar tih granica povezano je s manjim rizikom od srčanih i krvožilnih problema", objasnio je. Prema uglednoj studiji PREDIMED, to smanjenje rizika iznosi oko 10 posto.

Na pitanje zašto unos treba ograničiti, Balachandran odgovara: "Iznad 20 grama dnevno nema dodatno dokazane koristi za zdravlje srca i krvnih žila. U konačnici, višak kalorija nikome ne koristi."

Jednostavno rješenje za precizno doziranje

Problem je u tome što je količinu ulja teško procijeniti, osobito kada se ulijeva ravno iz boce. Čak i iskusni kuhari lako mogu premašiti preporučenih 20 grama dnevno, raspoređenih kroz više obroka. Zato se kao jednostavno rješenje preporučuje korištenje dozatora za ulje.

Takav dozator omogućuje kontroliranije točenje i preciznije doziranje. Modeli s poklopcem dodatno pomažu sačuvati aromu, svježinu i antioksidanse. To je jednostavan i pristupačan način da lakše kontrolirate unos ulja i pritom čuvate zdravlje srca.