Karačić odlazi na posudbu u Osijek

HNK Hajduk i NK Osijek dogovorili su posudbu Frana Karačića koji će do kraja aktualne sezone igrati za prvoligaša s Opus Arene.

Fran je na Poljud stigao iz Lokomotive početkom srpnja prošle godine te je od tada za Hajduk odigrao ukupno 17 službenih utakmica. Pri tom je postigao dva pogotka uz jednu asistenciju.

Debitantski nastup za Bijele upisao je u gostujućem ogledu s FC Zirom u Azerbajdžanu, a posljednji put za Hajduk je igrao u remiju s Varaždinom u susretu odigranom na Poljudu krajem studenog.

"Franu želimo puno sreće i uspješne nastupe na posudbi u Osijeku", poručuju Bijeli.