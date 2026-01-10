Karačić: "Krenulo je sve dobro u Hajduku, kasnije su se stvari malo promijenile..."

Fran Karačić priključio se, prema najavama, u subotu pripremama Osijeka u turskom Beleku. Među bijelo-plavima će provesti najmanje šest mjeseci kao posuđeni igrač Hajduka, a nakon toga Osijek ima opciju otkupa njegova ugovora, pišu Sportske novosti.

- On je i prije bio u našim kombinacijama, pa i u vrijeme prije moga povratka na Opus Arenu. I ljetos je bilo određenih kontakata, ali je Hajduk tada bio konkretniji. Naglašavam da i s njim imamo opciju otkupa ugovora. Karakteran je, ono što smo i tražili, željan i motiviran i siguran sam da će se brzo uklopiti u našu momčad te dati svoj puni doprinos na terenu - rekao je po obavljenom poslu sportski direktor bijelo-plavih Alen Petrović.

Konačno, nakon dvije i pol sezone, u Osijeku su duplirali poziciju na desnom beku gdje Renan Guedes nije imao alternativu, pa su u njegovom izostanku na tom mjestu igrali Omerović, Hasić, Čolina...

Nije Karačić krio kako je u Osijek došao izboriti se za mjesto u australskoj reprezentaciji na Svjetskom prvenstvu.

- I meni je drago da se konačno sve završilo jer je moja želja bila doći u Osijek... Krenulo je sve dobro u Hajduku, kasnije su se stvari malo promijenile, a dogodila mi se i lakša ozljeda koja me, možda, tada malo poremetila. Sada sam odlučio prvenstveno zbog sebe i svoje minutaže, odnosno onoga što mi donosi bliska budućnost, a to je Svjetsko prvenstvo, preuzeti stvari u svoje ruke. Jednostavno mi treba kontinuitet igara, razgovarao sam s trenerom Garcijom i na kraju je bio korektan. Kada me već nije vidio u prvom planu, dopustio mi je odlazak u Osijek. Vjerujem da ću se ovdje nametnuti, osjećati dobro i ono što je najvažnije - igrati - kazao je po dolasku u Belek.