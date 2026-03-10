Kapetanu Bekavcu potvrđeno 30 godina zatvora: Hoće li za njim biti raspisana tjeralica?

Turski Vrhovni sud potvrdio je 30-godišnje zatvorske kazne za kapetana Marka Bekavca i prvog časnika Alija Albokharija s broda za rasuti teret Phoenician M. Odluka je donesena unatoč apsurdnoj činjenici da je kapetan pušten na slobodu još u kolovozu prošle godine, dok njegov kolega, osuđen po istim optužbama za nemar, ostaje u zatvoru, piše Seatrade Maritime News.

Vrhovni sud u Ankari donio je odluku s tri glasa za i dva protiv, potvrdivši presude dvojici pomoraca.

Bekavac je od puštanja na slobodu u Hrvatskoj, a sada se postavlja pitanje hoće li za njime biti raspisana Interpolova tjeralica.

Shrvana supruga: "Neka mi netko objasni za što je kriv"

Elena, supruga Alija Albokharija, koja se bori za poništenje presude, izjavila je da je "shrvana" odlukom Vrhovnog suda za koju je danas saznala.

"Ne znam više što bih rekla o sudu. Samo bih voljela da mi netko konačno objasni za što je točno moj suprug optužen i za što je navodno kriv. Ni sada u dokumentima i dalje ne piše jasno što je njegova krivnja", rekla je Elena.

Dodala je: "Opet u dokumentima stoji da protiv njega nije pronađeno ništa, a ipak mora biti osuđen. Samo želim da mi netko objasni što se događa. Što da kažem njegovoj majci, koja me svaki dan pita: 'Za što je moj sin kriv?'"

Finsko ministarstvo bez odgovora od Turske

Ali i Elena Albokhari finski su državljani i žive u Finskoj, no tamošnje Ministarstvo vanjskih poslova nije uspjelo dobiti pojašnjenje o sudskom procesu u Turskoj.

"I mi smo danas primili tu vijest. Sada smo u izravnom kontaktu sa suprugom gospodina Albokharija kako bismo procijenili situaciju. Redovito komuniciramo s turskim vlastima u vezi s ovim slučajem", rekao je glasnogovornik finskog ministarstva.

Ministarstvo je i ranije priznalo da nije dobilo pojašnjenje o presudi i detaljima slučaja protiv Albokharija i kapetana Bekavca.

"Unatoč našim čestim upitima od kolovoza, nismo primili odgovor turskih vlasti o razlozima daljnjeg zadržavanja prvog časnika Albokharija. Pratimo ovo pitanje i nastavljamo s našim zahtjevima", izjavio je glasnogovornik.

Sumnje u razmjenu zatvorenika

Portal Seatrade Maritime News navodi da je lapetan Bekavac pušten je u kolovozu 2025. "pod sumnjivim okolnostima - noću, bez dokumenata o puštanju ili putovnice, i to prije odluke suda". Sud će, navodi portal, morati objasniti nelogičnost između puštanja kapetana i istovremenog zadržavanja prvog časnika u zatvoru te podsjeća da su se u hrvatskim medijima pojavili su se navodi da je kapetan razmijenjen za rođaka turskog predsjednika Erdogana.

Ruske vlasti navodno su izdale nalog za uhićenje Mustafe Yiğita Zerena, predsjednika uprave i izvršnog direktora Zeren Grupe, koji je uhićen u Hrvatskoj. Hrvatski portal Teleskop izvijestio je da su puštanja i Bekavca i Zerena bila obavijena velom tajne.

"Ministar Radman dao je šturu izjavu u kojoj je pohvalio svoju diplomaciju, a znatiželju novinara pokušali su zadovoljiti izjavama Bekavčeva odvjetnika i brata. Nešto slično dogodilo se i kada je, samo tri dana ranije, našu zemlju napustio 33-godišnji Mustafa Yiğit Zeren, koji je nedavno uhićen u Hrvatskoj, nakon što ga je hrvatski sud oslobodio", izvijestio je Teleskop u kolovozu prošle godine.