Kapetan zlatne generacije o odluci izbornika: "Ta odluka nije mi jasna i logična"

Hrvatska je u ponedjeljak pobijedila Nizozemsku u drugom kolu preliminarne runde 36-29, a prvi igrač susreta bio je aktualni kapetan Ivan Martinović. Desni bek Veszprema zabio je devet golova i nosi Hrvatsku do pobjede i prolaska u drugi krug Europskog prvenstva. Kapetan hrvatske reprezentacije s Olimpijskih igara 1996. godine u Atlanti Alvaro Načinović prokomentirao je utakmicu i status njegovog sina Verona Načinovića kojeg je Dagur Sigurdsson, uz Dinu Slavića, Luku Lovru Klaricu i Dijana Ćeška, odlučio izostaviti iz sastava za susret.

- Rezultat je izvanredan i daje nam optimizam za utakmicu sa Švedskom. Rekao sam već i ponovit ću, nama će biti lakše igrati protiv jačih reprezentacija nego protiv momčadi protiv kojih smo unaprijed upisali bodove. Utakmica protiv Nizozemske pokazala je da smo imali glavu i rep. Ključna stvar u ovoj utakmici je bila mirna igra u napadu i savršeno vođenje igre Luke Cindrića, izjavio je za Net.hr.

Nije mu jasno kako njegov sin Veron Načinović nije bio u sastavu s obzirom da je igrao zadnjih pet utakmica u početnoj postavi.

- Izuzetno me iznenadila odluka Sigurdssona da Veron nije tamo, jer zadnjih 5 utakmica koje je igrao bio je u prvom planu, prvoj postavi. Dobro, na treneru je da odlučuje što misli da je najbolje za ekipu. Ne znam točno zbog čega bi to moglo biti, ali odluka je bila takva kakva je da je Veron iz prve postave, iz takve pozicije i uloge, završio na tribini. Ta Sigurdssonova odluka mi nije jasna i logična, ali eto, on odlučuje što i kako. Međutim, čestitam Raužanu i Šimiću na izuzetnim partijama, pogotovo Raužanu koji je odradio svojevrsni debi na velikom natjecanju.

Spomenuo je kako smo u prvom poluvremenu imali većih problema s vraćanjem u obranu.

- Opet smo se u prvom poluvremenu na početku mučili. Isto kao i protiv Gruzije i to je na neki način i sličilo. Naravno da smo bili konkretniji, poluvrijeme smo završili s dva gola prednosti, ali nije to bilo to. Vraćanje u obranu je bilo problematično, promjene su bile malo diskutabilne, ali spašavao nas je organizirani napad.

Komentirao je i kontroverznu temu oko puštanja pjesama Marka Perkovića Thompsona u Malmö Areni.

- Mislim da nije negativno utjecalo ni malo, nego su samo možda imali i dodatni motiv. Oni će u svlačionici pjevati što god budu htjeli, puštati muziku i pjesme koje oni budu htjeli, koje njima pašu. Organizacija turnira i EHF neka rade svoj posao najbolje što znaju i kako znaju. Mislim da to uopće ne utječe na igrače. Dal' ta pjesma odzvanjala ili ne odzvanjala, dečki će odraditi svoj posao na svoj način, a pjevat će što hoće, kad hoće i kako hoće.

Najavio je najteži ispit do sad, a to su Šveđani u srijedu od 20.30 sati.

- Vjerujem da ćemo protiv Šveđana biti još laganiji, opušteniji, a samim time i čak još kvalitetnije odigrati nego danas. Teret će biti na Šveđanima veći i oni će se morati dokazivati i tu je neka naša prednost. Imamo psihološki dobar moment i mislim da bi ga trebali iskoristiti i mogli bi ga iskoristiti.

Legendarni pivot igrao je za Hrvatsku od 1992. do 2000. godine. Nastupio je 105 puta i zabio 165 golova te osvajao zlato na Mediteranskim igrama u Languedoc-Roussillonu, olimpijsko zlato u Atlanti 1996., europsku broncu u Portugalu 1994. i svjetsko srebro 1995. na Islandu. U klupskoj karijeri nastupao je za Zamet, Zagreb, Celje i Crikvenicu, piše 24sata.