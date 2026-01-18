Kapetan koji nije podigao trofej, ali je ušao u povijest

Rođendan je Darku Dražiću - napunio je 63 godine ovaj kapetan Hajduka iz 1990. i 1991., rođen u Novom Travniku, gdje je posebno poštovan, pa su mu njegovi Travničani napravili i mural s tri trofeja Kupa, iz 1984., 1987. i 1991. godine. Ovaj posljednji, koji i danas krasi vitrine Poljuda i koji će zauvijek ostati u Bijelom salonu kao Hajdukov ratni trofej, Darko Dražić nije imao priliku podići tog 8. svibnja 1991. godine jer je zbog smrti oca morao propustiti finale i umjesto u Beograd otići u svoj Travnik.

A Travničani vole Hajduk, o čemu nam svako ljeto priča gradonačelnik Novog Travnika Stjepan Dujo, grada koji veže uspostavljeno prijateljstvo i suradnja s općinom Klis, kao i s jednako uspješnim i agilnim načelnikom Jakovom Vetmom.

Baš smo nedavno sreli Dražića na domjenku koji su u Poljudu priredili za novinare i veterane, pa se kolega Slaven s Alenom Bokšićem i njime prisjetio tih dana iz 1990. i 1991., kada je bivša Prva savezna liga brojila posljednje dane, a "bijeli" su se mučili u prvenstvu, da bi na kraju sve iznenadili osvajanjem Kupa.

Debitirao je kao dvadesetogodišnjak 1983. godine u velikoj sezoni trenera Pere Nadoveze, kada se stiglo do polufinala Kupa UEFA i umalo osvojio tada prestižni europski trofej. Najprije je ušao protiv Slobode iz Tuzle, a potom zaigrao u prvih jedanaest u pobjedi "bijelih" protiv mađarskog Honveda. A nama još u sjećanju odzvanja glas Mladena Delića: „Zapalio se stadion, Hajduk je prošao slavni Honved!“

Darko je nastupio i u onoj prvoj povijesnoj utakmici Hrvatske u Maksimiru protiv SAD-a, 17. listopada 1990. godine, kao starter u sastavu izbornika Dražana Jerkovića, o kojoj je snimljen dokumentarni film, kao i nedavno promovirana knjiga novinara Andreja Maksimovića.

Vozilo se noć prije preko Bosne prema Zagrebu sa suigračem Dragom Čelićem. Preko Knina se nije moglo jer su srpski odmetnici postavili barikade – već je počinjao Domovinski rat i borba za Hrvatsku.

Danas živi u Brelima, na Makarskoj rivijeri, gdje se Hajduk posebno voli i prati.

Sretan rođendan, Darko!

