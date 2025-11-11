Kapetan Jadrolinijinog trajekta: "Na iskrcaju je opasno, brod valja, rampa poskakuje..."

Kapetan Jadrolinijinog trajekta Korčula, Grgo Dujmović, više je puta izlazio u javnost sa stručnim analizama, ali i kritikama koje upućuje odgovornima u pogledu sigurnosti plovidbe, putnika, ali i trajekta za kojeg odgovara. Oglasio se i ovaj put o poteškoćama na novoizgrađenom trajektnom pristanu u luci Ubli.

Njegov osvrt, zajedno sa snimkama, prenosimo u cijelosti:

- Sinoć na uplovu trajekta " Korčula " u luci Ubli puhao je vjetar NNW 3 - 5 čvorova. Mijenjao je smjer i brzina vjetra je pala na 2 čv ( bonaca ). Tijekom plovidbe od luke Vela Luka do luke Ubli puhao je vjetar iz smjera NNW brzine do 15 čvorova a stanje mora je bilo 2 - 3.

U luku je ušla mareta od Kopišta koja udara ravno na novoizgrađeni pristan i u bok broda. Brod jako valja. Rampa pleše i poskakuje. Na iskrcaju je bilo opasno da rampa putnicima ne uhvati nogu i da se koje vozilo ne ošteti. Kada smo sve iskrcali rampu smo zatvorili. Od valjanja broda za rivom noćas nismo spavali.

U manovri pristajanja smo se svi držali za rukohvate. Nije se moglo normalno stajati na nogama. Brod je nekontrolirano skakao gore, dolje, lijevo desno i teško je bilo sa njim upravljati. Usljed valjanja brodska bokoštitnica je išla ispod obalnih bokobrana, pa ih je podizala u vis koliko je njihov lanac na nosaču dopuštao. Malo je nedostajalo da ih otkine. Brod, uške i bolceni od rampe jako pate - kazao je kapetan Dujmović i snimio video koji pokazuje ozbiljnost situacije:

Ovo je bilo po " bonaci " a kako će tek biti kada u luci bude vjetra i živog mora?

Na starom trajektnom pristanu boravili smo sa brodom po tramuntani od 45 čvorova i nikada rampa nije plesala i skakala po rivi.

Rješenje ovih poteškoća vidim jedino u osposobljavanju staroga trajektnog pristana koji bi u ovakvim situacijama donekle bio alternativno rješenje ako se očekuje da brod uplovi u luku Ubli.

Na žalost sa izgradnjom novog trajektnog pristana promijenio se smjer valova u luci Ubli pa se sada valovi, koji su se prije razbijali u škrapama uz obalu, odbijaju od novog trajektnog pristana i dolaze na stari trajektni pristan i benzinsku pumpu ali u smanjenom intenzitetu.

Molio bih sve Lastovce i Lastovke da u ovakvim situacijama ne prelaze preko brodske rampe, pješke ili vozilima, dok vam brodski časnik koji pazi na rampi ne kaže da krenete.

Neka nam dragi Bog bude svima na pomoći... - poručio je kapetan Grgo Dujmović.

Ravnatelj ŽLU Dubrovačko-neretvanske: "Luka je tamo morala biti"

Za komentar Morski.hr je pokušao dobiti ravnatelja Uprave sigurnosti plovidbe, Sinišu Orlića, no do zaključenja ovog teksta, nije odgovorio na poziv.

Podsjetimo, ravnatelj Županijske lučke uprave Dubrovačko-neretvanske, kapetan Anton Banova u poduljem odgovoru kapetanu Dujmoviću, između ostalog je rekao da je prema njegovom mišljenju, ovo sve - normalno:

- U luci Ubli je uobičajena praksa bila da se nakon dolaska trajekta na zadnjoj dnevnoj liniji i iskrcaja putnika, vozila i tereta te eventualnog ranijeg ukrcaja vozila i tereta za slijedeći ranojutarnji polazak prema Vela Luci i dalje prema Splitu rampa trajekta podigne kako bi se izbjeglo struganje brodske rampe po lučkoj rampi uslijed gibanja broda. To se radi radi smanjenja oštećivanja obiju rampi i smanjenja buke. Ovo ljeto smo sa više strana dobili informacije da posade ne podižu rampu.

Najvažnije je da Lučka uprava kao investitor, luku može graditi samo tamo gdje je prostornim planom predviđena izgradnja luke i gdje je određeno lučko područje. Prostorni plan općine Lastovo je luku predvidio u Ublima na mjestu postojeće luke. Svi koji misle da bi luka trebala biti na nekom drugom mjestu je pravo mjesto za iznošenje takve ideje javna rasprava prilikom donošenja prostornog plana. Napravljeno je više varijanti rješenja dogradnje luke Ubli, te je nakon analize tehničke izvedivosti i procjene vrijednosti zahvata prihvaćeno rješenje prema kojem je napravljen projekt. Obzirom na relativno velike dubine, odabrana je varijanta rješenja po kojem se obalni zid novog trajeknog pristana pruža približno paralelno obalnoj liniji i prema tom projektu je izgrađena luka.

Lučka uprava napravila sve što je bilo potrebno kako bi dobila funkcionalnu luku. Sve poslove na izradi projektne dokumentacije smo povjerili osobama odgovarajuće struke, i koje imaju iskustvo na sličnim poslovima - kazao je tada