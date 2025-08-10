Kapetan Bekavac nakon oslobođenja: 'Za istinu sam živio i samo sam istinu želio. Iz zatvora sam izašao usred noći'

Splitski kapetan Marko Bekavac, koji je u listopadu 2023. uhićen u Turskoj nakon što je na brodu kojim je zapovijedao pronađena droga, vratio se u subotu u Hrvatsku kao slobodan čovjek. Vijest o njegovom puštanju na slobodu u subotu potvrdio je ministar pravosuđa Damir Habijan, a radost zbog povratka podijelila je i njegova obitelj, piše 24sata.

'Prvi put sam se ukrcao na taj brod. Sve je krenulo u Kolumbiji. Tražio sam dodatno osiguranje broda, svakom sam od članova posade dao jasne upute… znao sam kako je sve bilo dobro isplanirano. Na brodu je bila policija, naknadno su doveli i pse koji su pronašli drogu dobro skrivenu u potpalublju. Ni za što nisam znao… kako se droga ponovno našla na brodu, tko ju je stavio?' ispričao je za 24sata.

U petak poslijepodne, kaže, mislio je da ga premještaju u drugi zatvor: 'Ja sam osmoga, u petak u petnaest, dvadeset minuta izvučen odande. Ništa mi nije bilo jasno, mislio sam da me premještaju u neki drugi zatvor. Već u sljedećem trenutku, našao sam se u restoranu, osvježio, obukao… Rekli su mi da sam slobodan. U dva sata poslije ponoći imao sam let za Zagreb, a onda za Split.'

Po dolasku je nazvao suprugu Katiju i zamolio je da otvori vrata – iza njih je bio on. 'Sve je još nekako svježe, nestvarno. Evo, još sam u krevetu, odmaram se, nisam još ni kavu popio Jučer sam pojeo malo lešo janjetine i tanjur domaće juhe. Istina će doći na vidjelo, vidjet će se tko je upleten. Ne može se od istine pobjeći. Ne smije se ovo više događati', rekao je za 24sata.

Bekavac je opisao i propuste u osiguranju broda. 'U potpalublju na dubini od pet metara droga je pronađena… ključni trenutak bio je kada posada cijelu noć nije dežurala na brodu, a trebala je.' Na zatvorske uvjete se ne tuži, ali ističe da će mu trebati vremena za odmor: 'Živio sam za istinu i samo sam istinu želio. Ništa drugo. Meni je najbitnije da se sada odmaram.'

Njegov brat Jozo, koji je sve vrijeme vjerovao u njegovu nevinost, kratko mu je poručio: 'Sam Bog te, brate, spasio.'

'Za sve što je napravljeno, nemam riječi kojima bih zahvalio Uredu predsjednika, Vladi, Ministarstvu vanjskih poslova, sindikatu, udruzi kapetana - svi su se potrudili i isplatilo se', kaže Jozo Bekavac.