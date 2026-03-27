Kaos zbog nevremena: Tisuće ljudi ostale bez struje! Situacija i dalje neizvjesna

Hrvatska elektroprivreda priopćila je da su zbog jakog nevremena praćenog olujnim i orkanskim vjetrom i obilnim snijegom, na području većeg dijela Hrvatske zabilježeni brojni kvarovi na elektroenergetskoj mreži, uslijed čega je bez opskrbe električnom energijom ostao značajan broj korisnika.

"Prema trenutačnim procjenama, bez električne energije je oko 18.000 korisnika, a najpogođenija su područja sjeverozapadne Hrvatske, uključujući Zagreb i okolicu, Hrvatsko zagorje i varaždinsko područje, zatim dijelovi središnje Hrvatske, poput Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije, kao i Gorski kotar te dijelovi Like i Primorja", navode u priopćenju.

Najveći broj kvarova, ističu, uzrokovan je padom stabala i granja na dalekovode, težinom snijega na vodovima te olujnim vjetrom, koji uzrokuje rušenje stupova i dodatna oštećenja mreže, dok sanaciju dodatno otežava nepristupačan teren, snijeg i voda.

"Sve raspoložive terenske ekipe HEP-Operatora distribucijskog sustava su na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvarova, sanaciji oštećene infrastrukture i ponovnoj uspostavi opskrbe električnom energijom, no na pojedinim lokacijama pristup kvarovima je otežan ili trenutačno nije moguć, što može utjecati na duljinu trajanja radova", poručuju.

Iz HEP-a očekuju da će veći dio kvarova na srednjenaponskoj mreži biti otklonjen tijekom dana, dok će se kvarovi na niskonaponskoj mreži u nekim područjima rješavati i tijekom sutrašnjeg dana.

"Korisnike molimo za razumijevanje i strpljenje", zaključili su, prenosi N1.