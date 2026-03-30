Kaos zbog ljubavne afere u Hrvatskoj: Sara nasrnula na muža ljubavnice, doznaju se detalji

Sara je uhićena nakon što je napala muža svoje ljubavnice te mu zaprijetila smrću.

Prema presudi, sve se dogodilo nakon Božića u obiteljskoj kući u Zagrebu u kojoj su bile Sara i njezina ljubavnica Anita. Nakon što je Anitin suprug došao u kuću, “u nakani da ga ustraši Sara je prvo fizički nasrnula na njega te ga noktima izgrebla po prsima i leđima i objema rukama uhvatila za vrat”.

"Nakon toga mu je uputila riječi: Ako mi se zamjeriš, lišit ću života tebe, ženu ti i djecu. Sve je kod muškarca izazvalo osjećaj straha, dakle drugome je ozbiljno prijetila da će njega i njemu blisku osobu usmrtiti”, navodi se u presudi, piše Danica.hr.

Čestitka za Novu godinu

Sara je bila uhićena te je u istražnom zatvoru provela mjesec dana. Sad je nepravomoćno osuđena na osam mjeseci uvjetnog zatvora.

Sara se na sudu branila kako nije točno da mu je prijetila, niti ga fizička napala: “Visoka sam 180 centimetara i teška 120 kila, kako bih ja njega uopće mogla napasti”.

“Nakon tog nemilog događaja, nisam bila u kontaktu s ljubavnicom Anitom, već mi je ona samo za Novu godinu poslala čestitku i pitala me da li se možemo vidjeti, ali ja na to nisam pristala”, branila se optužena.

Muž je svjedočio kako se njegova supruga još u lipnju upustila u ljubavnu vezu sa Sarom. Kaže kako je kobnog dana u kuću došao oko 11 sati, a Sara ga je fizički napala i svima prijetila smrću.

Kazneno djelo prijetnje

“Poznato mi je da se Sara bavi crnom magijom te sam od supruge čuo razne priče što je u stanju napraviti… Prijavio sam je policiji jer sam se bojao da bi meni i obitelji mogla učiniti kakvo zlo jer je ona spremna prijetnje i ostvariti”, požalio se muž.

Anita je policiji ispričala kako je sa Sarom stupila u vezu u lipnju. Kobnog dana potkraj prosinca njezin rođak je došao u kuću i rekao Sari da ode, a nju je to naljutilo te ih je sve vrijeđala. Dok je spremala stvari, u kuću je banuo i suprug, pa je Sara nasrnula na njega i izrekla mu prijetnje smrću.

Sutkinja je nakon saslušanja svih svjedoka zaključila kako je Sara doista počinila kazneno djelo prijetnje te ju osudila na osam mjeseci uvjetne zatvorske kazne. Sara se na presudu može žaliti u zakonom predviđenom roku.