Kaos u dalmatinskom klubu. Roditelji djece u Školi nogometa HNK Šibenik u neizvjesnosti: "Nitko nam ništa ne govori"

Roditelji djece upisane u Školu nogometa HNK Šibenik već gotovo mjesec dana tvrde da su bez ikakvih informacija o nastavku treninga i radu škole u 2026. godini. Kako navode, nakon posljednjeg treninga održanog prije Božića, iz kluba se nitko nije javio ni djeci ni roditeljima, a službena obavijest o početku zimskog nastavka aktivnosti nije objavljena.

Roditelji razmišljaju o drugim klubovima

Zbog neizvjesnosti, dio roditelja ne zna trebaju li čekati ili djecu prebaciti u druge klubove u okolici Šibenika, kako bi mogli nastaviti trenirati nogomet bez prekida.

Redakciji se javila majka dječaka koji trenira u kategoriji U-13, ističući kako roditelji u ovom trenutku nemaju nikakvu službenu potvrdu hoće li Škola nogometa uopće nastaviti s radom.

"Roditelji nemaju nikakvu obavijest. Jednostavno, ne znamo hoće li djeca krenuti na trening. Ne znamo hoćemo li djecu rasporediti prema drugim klubovima. To su djeca raznih uzrasta, konkretno moje dijete trenira u kategoriji U-13, dijete ima 12 godina. Posljednji trening su imali prije Božića. Nitko ništa ni djecu ni nas nije obavijestio. Navodno bi u ponedjeljak trebali krenuti treninzi, ali nije još to sigurno. Nitko službeno ništa ne zna. Mislim da je red da nam netko da informaciju, vlasnik kluba, Grad Šibenik, netko...", kazala nam je majka jednog od polaznika šibenske Škole nogometa.

Prema dostupnim informacijama, na službenim stranicama HNK Šibenika zasad nema objava vezanih uz Školu nogometa, dok je na klupskoj Facebook stranici posljednja objava datirana krajem 2025. godine.

Problemi u klubu i odlasci iz sportskog sektora

Podsjetimo, o problemima unutar HNK Šibenika posljednjih su tjedana izvještavali brojni mediji. Klub su, prema tim navodima, napustile pojedine osobe iz sportskog sektora, uključujući sportskog direktora i trenera, ali i dio seniorskog kadra. Razlog se u više navrata povezivao s ozbiljnim financijskim i organizacijskim poteškoćama.

U takvoj situaciji roditelji djece upisane u školu nogometa poručuju kako im je najvažnija jasna i pravovremena informacija – hoće li treninzi uopće krenuti, tko ih organizira i pod kojim uvjetima. Do tada, kažu, ostaju u neizvjesnosti, a dio njih razmatra i prebacivanje djece u druge sredine kako bi mogli nastaviti trenirati.