Kaos nakon vijesti o smrti ajatolaha: Prosvjednici upali prema konzulatu, policija uzvratila suzavcem

Pakistanska policija u nedjelju je ispalila suzavac kako bi rastjerala prosvjednike koji su probili vanjsku ogradu američkog konzulata u južnom gradu Karachiju, nakon izvješća da je u američko-izraelskim napadima na Iran ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei, prenosi Reuters.

Prema navodima lokalnih vlasti, okupljeni su odmaknuti od zgrade konzulata, a situacija je stavljena pod kontrolu. Novinar Reutersa na terenu izvijestio je da su se čuli pucnjevi, dok videosnimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju zapaljena vozila ispred glavnog ulaza u konzulat.

Proiranski prosvjedi izbili su i u drugim dijelovima zemlje. Nemiri su zabilježeni i u sjevernom gradu Skarduu, u pokrajini Gilgit-Baltistan, gdje su demonstranti zapalili zgradu u kojoj su smješteni uredi Ujedinjenih naroda. Riječ je o pretežito šijitskoj i inače mirnoj regiji poznatoj po himalajskim vrhovima koji privlače brojne turiste.

“Velik broj prosvjednika okupio se ispred ureda UN-a u Gilgit-Baltistanu i zapalio zgradu”, izjavio je za Reuters glasnogovornik lokalne vlade Shabbir Mir, dodajući da zasad nema informacija o ozlijeđenima.

Istodobno su se proiranski demonstranti okupili i ispred Zelene zone u Bagdadu, gdje se nalazi sjedište američkog veleposlanstva, dodatno podižući napetosti u regiji.