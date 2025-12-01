Kaos na ulicama: Policija pokušali uhititi muškarca, na njih nasrnulo više ljudi

U subotu, 29. studenog u 21 sat na županijskoj cesti kod Orehovice, policijski službenici Policijske postaje Čakovec, svjetlosnim i zvučnim signalima sa službenog vozila pokušali su zaustaviti nepoznatog vozača osobnog automobila, čakovečkih registarskih oznaka, koji je krivudao cestom.

Nepoznati vozač ignorirao je naredbe policijskih službenika te se nije zaustavio, već je naglo ubrzao u smjeru Orehovice. U Đurđevdanskoj ulici vozač se zaustavio te je izlaskom iz automobila pokušao pobjeći u smjeru Ulice Vladimira Nazora. Čakovečki policajci ubrzo su ga sustigli te uz uporabu sredstava prisile svladali njegov otpor. Tijekom postupanja muškarac je neprestano pružao otpor i pogrdnim riječima vrijeđao policijske službenike te im je pritom izrekao nekoliko prijetnji.

Prilikom postupanja oko policijskih službenika okupio se veći broj mještana iz obližnjeg naselja. U jednom trenutku nepoznata žena počela je glasno vikati i negodovati na postupanje policijskih službenika, a potom je i fizički nasrnula na njih s ciljem da ih spriječi u uhićenju i privođenju muškarca. U istom trenutku ostali prisutni mještani glasno su negodovali te fizički nasrtali na policijske službenike s namjerom da oslobode muškarca nad kojim su uporabljena sredstva prisile.

Dvojica policajaca ozlijeđeno

Pošto je jačao intenzitet napada okupljenih mještana, policijski službenici odustali su od uhićenja i privođenja vozača osobnog automobila te su se radi vlastite sigurnosti udaljili s mjesta događaja.

Dolaskom većeg broja policijski službenika koji su bili upućeni u pomoć kolegama na mjestu događaja, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prisila prema službenoj osobi, uhićeni su i privedeni u Policijsku postaju Čakovec 38-godišnjakinja i 34-godišnjak.

Liječničkim pregledom utvrđeno je kako su dvojica policijskih službenika u opisanom događaju lakše ozlijeđeni.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem nad 34-godišnjakom sumnja se kako je počinio kaznena djela prijetnje i prisile prema službenoj osobi, dok je kriminalističkim istraživanjem nad 38-godišnjakinjom utvrđeno kako je počinila kazneno djelo prisile prema službenoj osobi. Protiv osumnjičenih podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Ujedno, kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je 34-godišnjak počinio prekršaje iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te Zakona o sigurnosti prometa na cestama te je kažnjen novčanom kaznom u ukupnom iznosu od 1 100 eura, uz izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.