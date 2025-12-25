Kaos na prometnicama: HAK upozorava

Snijeg u petak poslijepodne mjestimice pada u Lici, Gorskom kotaru te u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, izvještava Hrvatski autoklub (HAK). Zbog zimskih uvjeta uvedene su zabrane prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, kao i za vozila bez propisne zimske opreme, na pojedinim cestama u Lici, Gorskom kotaru i Zagrebačkoj županiji.

Uz snijeg, vozačima dodatne probleme stvara i olujni vjetar. U priobalju su zbog jakih udara vjetra na snazi ograničenja za pojedine skupine vozila.

Iz HAK-a upozoravaju da su kolnici mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti. Također, upozorava se na mogućnost odrona.

“Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme”, poručuju iz HAK-a.

Na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, zbog jakog vjetra, promet je između čvorova Sveti Rok i Rovanjska dopušten isključivo za osobna vozila. Obilazni pravac za ostale skupine vozila vodi državnim cestama preko Zatona Obrovačkog i Gračaca.

Zabilježene su i pojačane gužve na graničnim prijelazima. Na Bajakovu se za izlazak iz Hrvatske čeka oko sat vremena, dok je čekanje za ulazak do 30 minuta.