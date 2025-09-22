Kao da Županijska skupština nije dovoljna, Mostovci prije sjednice imali važnu presicu

Eto nas, jesen samo što nije, a posljednje baš ljetne dane iskoristit ćemo u zatvorenom, pratit događanja na Županijskoj skupštini, trećoj po redu u ovom sazivu.

Najzanimljivija od 31. točke Dnevnog reda (neke imaju i slovne oznake pa ih je zapravo i znatno više) djeluje ona o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna SDŽ za 2025. godinu. Navodno novaca ima ka' nikad, pa ćemo vidjeti što kažu financijski eksperti.

Na nekoliko točaka će se raspravljati o koncesijama na pomorskom dobru, imamo izmjene statuta nekoliko škola kojima je SDŽ osnivač, kao i očitovanja o pravu prvokupa. Zanimljivo, iz Županije su odustali od odluke o prodaji nekretnine u Kotišini iznad Makarske, vjerojatno jer su se građani pobunili pa je rasprava odgođena floskulom kako je '…zbog značaja i potencijala predmetne lokacije potrebno dodatno vrijeme za analizu svih aspekata…'

Dijele se i Nagrade Splitsko-dalmatinske županije, za životno djelo dr.sc. Katji Marasović i Igoru Radanoviću, ali i drugim pojedincima i klubovima.

A uostalom nikad se ne zna kad će netko od jalnih opozicijskih vijećnika 'iskopati' štogod, kakvu nezgodnu afericu ili barem sumnje u namještaljku, na kakvoj usputnoj točki poput one o prodaji stana u Supetru odlukom UV Doma zdravlja SDŽ, prodaji viška iskopa mineralne sirovine na Visu ili raspodjeli sredstava za hitnu sanaciju štete na stambenim objektima u Podgori…