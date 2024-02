Kandidat ‘Života na vagi‘ doživio nesreću: "Čeka me velika borba"

"Trenutak nepažnje me je doveo do ove situacije. Čeka me dug oporavak i velika borba", kazao je Leonardo Prajo, kandidat iz showa "Život na vagi". Leonardo je pao niz stepenice i ozlijedio koljeno, a fotografije iz bolnice podijelio je na svojim društvenim mrežama.

"Sad idem na magnetsku rezonancu u Zagrebu, da vidim jesu li ligamenti popucali. Nosio sam deset dana longetu i sad imam steznik.

Više ne treniram, a unos kalorija sam smanjio na 1600 jer se ne mogu kretati", kazao je za RTL.

Leonardo je izgubio 48,7 kilograma, što je 25,9 posto tjelesne mase.

Ušao je u show sa 188 kilograma, a izašao sa 139,3 kilograma. Motivaciju je zadržao i nakon showa, tako je nastavio paziti na unos hrane te fizički biti aktivniji nego što je bio prije showa.