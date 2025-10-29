Kamionom usmrtio pješakinju u Starom Gradu, suprug žrtve mu sve oprostio. Dobio uvjetnu kaznu zatvora

Na godinu dana zatvora uvjetno s rokom provjeravanja od četiri godine osuđen je Jerko P. (32), vozač teretnjaka koji je u zimu prije četiri i pol godina u Starom Gradu u trajektnom pristaništu usmrtio pješakinju Ingrid B.

Prema optužnici, Jerko P. je 16. veljače 2021. godine oko 9,30 sati u trajektnom pristaništu u Starom Gradu s tegljačem DAF ‘poduzeo vožnju unatrag, a da se nije uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu’. Nije u tegljaču imao kameru koja bi prikazivala stanje iza vozila, a nije mu nitko od kolega iz tvrtke signalizirao i tako pomagao u vožnji u ‘rikverc’. Nesvjestan što se događa na stražnjem kraju kamiona, Jerko P. je nastavio voziti unatrag iako je udario u ženu i oborio je na kolnik, a potom je i pregazio, nanijevši joj smrtonosne ozljede od kojih je preminula na mjestu nesreće.

Okrivljeni je sve priznao, a dramatični su bili trenuci u sudnici splitskog Općinskog suda kada je svoj iskaz davao suprug tragično nastradale pješakinje. Nije bio svjedok same nesreće, no zna da mu je supruga toga dana otišla prema pristaništu, u trgovački centar. Zabrinuo se pošto se nije vraćala, a onda mu je na vrata došla policija...

Vlasnik firme mu ponudio pomoć, odbio je

Kazao je i kako mu je vlasnik firme desetak dana nakon sprovoda izrazio sućut i ponudio financijsku pomoć, ali to je odbio, rekao mu je da donira u dobrotvorne svrhe. Okrivljenom samo zamjera što mu se nikada nije javio i izrazio sućut. U tom trenutku je okrivljeni zagrlio supruga nastradale žene, izrazio mu sućut i isprike zbog svega.

-Iskreno mi je žao, ali nisam imao hrabrosti i snage obratiti se zbog svega što se dogodilo, a tako su me nažalost savjetovali i prijatelji. - uspio je prozboriti Jerko P. koji je obećao jednom otići na grob preminule s njenim suprugom, a obećao je da će drugom djetetu dati ime po Ingrid…

Upravo to što je oštećeni sve oprostio Jerku P. te nije bio zainteresiran za kazneni progon je bila jedna od značajnijih olakotnih okolnosti kod izricanja presude, kao i činjenica da vozač nije osuđivan te iskreno priznanje i kajanje zbog nesreće.