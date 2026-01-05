Kamiondžija prevozio 110 kilograma čistog kokaina

Srpski državljanin Dušan V. (54) uhićen je u Italiji nakon što je policija u kabini njegova kamiona otkrila 110 kilograma kokaina visoke čistoće. Vrijednost zaplijenjene droge procjenjuje se na oko 10 milijuna eura, a vozača je, kako prenose lokalni mediji, odalo neispravno svjetlo na vozilu tijekom rutinske kontrole, piše Nova.rs.

Neispravno svjetlo i pokušaj bijega

Talijanska policija provodila je rutinsku kontrolu prometa na području Liserta kada su uočili kamion s neispravnim svjetlom. Dali su mu znak da se zaustavi, no vozač je ignorirao naredbu i nastavio vožnju. Policija ga je uspjela zaustaviti neposredno prije granice sa Slovenijom.

Detaljnim pregledom vozila, policajci su u vozačevoj kabini pronašli tri velike putne torbe. U njima se nalazilo ukupno 100 paketa kokaina visoke čistoće, teških 110 kilograma. Prema procjenama istražitelja, vrijednost zaplijenjene droge iznosi oko 10 milijuna eura, dok bi njezina vrijednost na ulici, nakon miješanja s drugim supstancama, mogla dosegnuti i 20 milijuna eura.

Službeno prevozio pločice, drogu držao uz sebe

Prema službenoj dokumentaciji, kamion je prevozio keramičke pločice iz Španjolske za Srbiju. Talijanske vlasti napominju kako se Španjolska smatra jednom od glavnih ulaznih točaka za kokain koji iz Južne Amerike stiže u Europu.

Istražitelji ističu da način na koji je droga transportirana ukazuje na izravnu umiješanost vozača, s obzirom na to da kokain nije bio skriven u teretnom prostoru, već se nalazio u torbama u kabini.

Istragu preuzela Direkcija za borbu protiv mafije

Dušan V. trenutno se nalazi u pritvoru u Trstu, a prema dostupnim informacijama, dosad nije bio kazneno evidentiran. Slučaj je preuzela Direkcija za borbu protiv mafije (DDA) u Trstu, čiji je glavni cilj razotkriti cjelokupnu mrežu za distribuciju droge i utvrditi krajnje odredište zaplijenjenog kokaina.