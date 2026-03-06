Kalendar radova u ožujku

Dohrana mineralnim gnojivima

Sad je vrijeme za dohranu maslina tekućim mineralnim gnojivima. Potrebno je nabaviti NPK 3-7-9 + mikroelementi te bor, koji je veoma bitan za oplodnju. Ovo pravilo vrijedi za masline na svim tlima, s tim da se na karbonatnim tlima često pojavi željezna kloroza pa se mora prskati i otopinama željeza, piše Maslinar.

Za rezidbu pričekati suho vrijeme

Prošla je opasnost od mraza, a maslina je već krenula, što je znak da je došlo idealno vrijeme za rezidbu masline, u prvom redu pomlađivanje iz debla i grana, s tim da je važno pričekati suho vrijeme. Pomlađivanje iz debla rezervirano je za masline starije od dvadeset godina čija su debla zdrava, ali se krošnja poremetila (visina, broj, raspored i stanje grana). Svrha ove operacije je dobivanje novog stabla, niske krošnje i pogodnog oblika. Pomlađivanje iz grana vrši se pak na starim i na mladim maslinama s ciljem smanjenja, snižavanja ili preoblikovanja krošnje.

Zaštita od paunova oka bakrom

Početkom ožujka potrebno je provesti zaštitu od paunovog oka i to uglavnom fungicidima na bazi bakra. Paunovo oko prisutno je na maslini cijele godine, ali glavna zaraza pojavljuje se ujesen, kad su listovi mokri od kiše i kad visoka temperatura potiče razvoj bolesti. Zimi su znakovi zaraze na lišću slabo primjetni, ali se zaraza u punom jeku manifestira u proljeće s rastom novih listova, koji otpadaju sve do ljeta.

Modrim uljem protiv mediča

U ovom perioda maslinu moramo zaštititi od štetnog djelovanja mediča (štitaste uši), za što se preporučuje prskanje modrim uljem. Medič siše sokove masline, čime je iscrpljuje i dovodi do loše kondicije.

3.mjesec, ožujak je mjesec u kojem u granama masline počinju jače kolati sokovi, pa su stoga mekše i pogodnije za rezidbu

ZA EKOLOŠKE MASLINARE

Sve odrezane grančice tanje od centimetra usitnite na dužinu od pet do šest centimetara te ostavite u masliniku za pripremu komposta. Deblje grane uklonite iz maslinika te sljedeći mjesec iskoristite kao mamac za potkornjake.

Maslinarski paket možete naručiti na sljedećem linku.