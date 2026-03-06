Close Menu

Kalendar radova u ožujku

Prošla je opasnost od mraza, a maslina je već krenula, što je znak da je došlo idealno vrijeme za rezidbu masline

Dohrana mineralnim gnojivima

Sad je vrijeme za dohranu maslina tekućim mineralnim gnojivima. Potrebno je nabaviti NPK 3-7-9 + mikroelementi te bor, koji je veoma bitan za oplodnju. Ovo pravilo vrijedi za masline na svim tlima, s tim da se na karbonatnim tlima često pojavi željezna kloroza pa se mora prskati i otopinama željeza, piše Maslinar.

Za rezidbu pričekati suho vrijeme

Prošla je opasnost od mraza, a maslina je već krenula, što je znak da je došlo idealno vrijeme za rezidbu masline, u prvom redu pomlađivanje iz debla i grana, s tim da je važno pričekati suho vrijeme. Pomlađivanje iz debla rezervirano je za masline starije od dvadeset godina čija su debla zdrava, ali se krošnja poremetila (visina, broj, raspored i stanje grana). Svrha ove operacije je dobivanje novog stabla, niske krošnje i pogodnog oblika. Pomlađivanje iz grana vrši se pak na starim i na mladim maslinama s ciljem smanjenja, snižavanja ili preoblikovanja krošnje.

Zaštita od paunova oka bakrom

Početkom ožujka potrebno je provesti zaštitu od paunovog oka i to uglavnom fungicidima na bazi bakra. Paunovo oko prisutno je na maslini cijele godine, ali glavna zaraza pojavljuje se ujesen, kad su listovi mokri od kiše i kad visoka temperatura potiče razvoj bolesti. Zimi su znakovi zaraze na lišću slabo primjetni, ali se zaraza u punom jeku manifestira u proljeće s rastom novih listova, koji otpadaju sve do ljeta.

Modrim uljem protiv mediča

U ovom perioda maslinu moramo zaštititi od štetnog djelovanja mediča (štitaste uši), za što se preporučuje prskanje modrim uljem. Medič siše sokove masline, čime je iscrpljuje i dovodi do loše kondicije.

3.mjesec, ožujak je mjesec u kojem u granama masline počinju jače kolati sokovi, pa su stoga mekše i pogodnije za rezidbu

ZA EKOLOŠKE MASLINARE

Sve odrezane grančice tanje od centimetra usitnite na dužinu od pet do šest centimetara te ostavite u masliniku za pripremu komposta. Deblje grane uklonite iz maslinika te sljedeći mjesec iskoristite kao mamac za potkornjake.

