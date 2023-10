KAKVE PROMJENE! Uživajte u buri i zahlađenju, brzo će jugo i jako zatopljenje! U petak su mogući udari do 100 km/h

Dugo očekivana promjena vremena stigla nam je tijekom nedjelje. Ciklona i hladna fronta s naših su prostora otpuhali natprosječnu toplinu, barem prolazno. Tako je jučer bilo kiše, pljuskova i grmljavine, a u najvišim planinama je pao prvi ovojesenski snijeg.

Dan je obilježila i bura koja je, uobičajeno, najizraženija podno Velebita.

Novi tjedan bit će prilično dinamičan u meteorološkom smislu. Bura će puhati još samo danas ujutro, a onda će gotovo potpuno prestati. Od četvrtka će zapuhati jugo koje će brzo jačati i donijeti nove oborine i izraženo zatopljenje. Najtoplije će biti u petak, a ovoga puta najviše temperature zraka bit će u Slavoniji, ponegdje do čak 30 stupnjeva!

Ciklonalni vikend donosi nam kišu koja će najobilnija biti u subotu.

Danas nas očekuje djelomično sunčano i u većini predjela suho vrijeme. Malo oborina moguće je još samo u noći na krajnjem jugu. Ujutro će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita i olujna, brzo će prestati tijekom dana. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 6 do 11°C, uz obalu i na otocima od 11 do 16°C. Najviše dnevne temperature od 17 do 22°C.

Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja i u većini predjela suho bit će u utorak. Samo se na krajnjem jugu Dalmacije očekuje vrlo malo kiše. Noću tiho ili burin, danju slab vjetar zapadnih smjerova. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 5 do 10°C, uz obalu i na otocima od 10 do 16°C. Najviše dnevne temperature od 18 do 23°C.

Djelomično sunčano i suho bit će u srijedu. Noću tiho ili burin, danju slab jugozapadnjak, a popodne će na moru sjevernog i dijela srednjeg Jadrana zapuhati slabo jugo. Jutro prohladno s minimalnim temperaturama zraka u Zagori od 4 do 9°C, uz obalu i na otocima od 10 do 15°C. Najviše dnevne temperature od 18 do 23°C.

Oblačnije će biti u četvrtak. Iako će dominirati suho vrijeme, mjestimice, a osobito na sjeveru Dalmacije može biti malo kiše. Puhat će umjereno, popodne i jako jugo. Od jutra toplije, najviše dnevne temperature od 19 do 25°C.

Petak će biti pretežno oblačan. Veći dio dana bit će suho, ali je povremeno moguća slaba kiša, osobito na sjeveru Dalmacije. Puhat će jako do vrlo jako jugo s olujnim udarima, a popodne su mogući udari preko 100 km/h što će povećati valovitost mora i otežati promet morem. Osjetno toplije već od jutra, najviše dnevne temperature od 22 do 27°C.

Pretežno oblačno bit će u subotu. Jugo će puhati još u početku, zatim će okretati na oštro i lebić uz postupno slabljenje. Kiša će biti česta, ponegdje i grmljavina, a mjestimice je moguće preko 50 litara kiše po metru kvadratnome. Toplo uz najviše dnevne temperature većinom od 20 do 25°C.

Promjenjivo s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja bit će u nedjelju. Oborine će biti manje česte i obilne u odnosu na subotu. Vjetar slab do umjeren, većinom jugo do levant. Toplo s najvišim dnevnim temperaturama većinom od 19 do 24°C.