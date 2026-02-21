Kakva šteta, vjetar oborio najveće stablo badema u Dalmaciji

U petak duž Dalmacije poplavljene rive, ali i srušena stabla. Olujno jugo u Bibinjama je srušilo stablo badema staro više od dva stoljeća. Upravo je procvalo, mirisalo mjestom, no jugo je bilo jače. Bilo je to, prema mišljenju mnogih, najveće stablo badema u Dalmaciji.

Još do jučer bio je najveći ukras mjesta.

- Najveći u mjestu, a možda čak i u Dalmaciji, kazao je za HTV poštar Milan.

Unatrag desetljećima svi ga se sjećaju i pamte. I turistima je kažu, služio za fotografiranje.

- Ovaj bajam ima više od 200 godina i svake godine daje više od 200 kg mendula (badema) poručuje Milan.

No, nisu uvijek oni najgordiji i najotporniji. Pa je tako padu diva, svjedočio mali Šimun iz Bibinja.

- Dolazio sam cestom iz škole i vidio kako se stablo razdvojilo i puklo od juga, pojašnjava Šimun.

Oni visoki i široki poput jedra su, pružaju veliki otpor vjetru pa brzo i padnu.

- Sreća da nije palo na drugu stranu, jer baš je ovih dana jugo puhalo jako, pojašnjava Dragan.

Priroda stvorila, priroda oborila

Ništa vam sigurnost ne pruža kad se južina uvuče u mjesta dalmatinska.

Žao je svima što su sad ostali bez prirodnog proljetnog izvora mirisa. Taman su prelijepo procvjetali.

- Sada će nam naše Bibinje manje mirisati, ustvrdila je Modena iz Bibinja.

Svako ga se po nečemu sjeća, poštar Milan pronašao bi pod njim slasni zalogaj.

- Znao bi ponekad stati i uzeti koji badem, bio je sladak kao med, sjetno poručuje Milan.

Sad će i ove ptice grlice umjesto na procvaloj menduli više gugutati na čeličnoj žici.

- Žao mi je, šteta, ali sad će biti za drva, navodi Mileva.

Vlasnik će imati podosta posla. Bit će tu desetak i više metara.Prvo bi trebalo ukloniti ovu granu što je pala na žicu električnu.

Svima je žao što ga više nema i Šimunu, Milanu, Milevi i Draganu. Tješi ih jer znaju priroda stvorila, priroda oborila.