KAKVA DRAMA U DALMACIJI Vodič se požalio: "Netko me zalio kantom urina"

Dubrovački vodič Ivan Vuković tvrdi da je njega i grupu Amerikanaca u centru Dubrovnika netko zalio kantom urina.

"To je bila baš kanta, znači nije netko pišao, nego je skupljao u bokarić i zalio nas. Gosti su se na kraju zezali da ima baš ‘intense smell‘ kao da je stajalo pet dana. Zaliveni smo kao da smo upali u more. Troje ih je bilo mokro od glave do pete, ja sam bio preko leđa i glave, a ostali po rukama", prepričava Vuković za Dubrovački vjesnik pa dodaje kako im je vlasnik jednog lokala u Pilama dopustio da se operu u zahodu.

Kaže da su se neki gosti zezali dok drugima nije bilo svejedno. "Imam 20 godina iskustva u turizmu pa sam okrenuo priču na to kako sam slične situacije već doživljavao 80-ih godina u Gradu, kad bi urlali po ulicama pa bi nas babe zalijevale pišinom. Na Svetoj Mariji je to bio standard", kaže.

"To je bilo ono za ‘dobro došli‘ pa sam okrenuo na zezanciju i rekao ‘dobro došli u našu renesansu‘. Svi su bili OK, ali stariji američki Kinezi iz San Francisca su bili cijeli zaliveni, to ne možeš oprat", kaže.