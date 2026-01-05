Kako žive umirovljenici u Hrvatskoj?

Gošća Nataše Božić u N1 studiju uživo bila je Višnja Stanišić, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske. Razgovarale su o stanju umirovljenika u RH, obećanjima vladajuće koalicije i uvjetima rada u mirovini.

"Ja sam u zadnjih par mjeseci slušala i od ministra i premijera od riječi do riječi, kao da su naučili pjesmicu napamet i cijelo vrijeme to ponavljaju. Drže se one da je ponavljanje majka znanja i da će nekome ući u uši pa će tome i povjerovati. To lijepo zvuči, ali u stvarnosti to nije tako", rekla je Višnja Stanišić, komentirajući izjave resornog ministra.

"Ministar Marin Piletić samo barata s brojevima. Ovih 40.000 umirovljenika koji rade, a on spominje, to je svega 3,5 posto od ukupnog broja umirovljenika koji rade, to je stvarno minimum. Životni vijek se produljio, ali mi ne možemo izbjeći starost. Morali bismo demistificirati to da rad ne ovisi o umirovljeniku nego o poslodavcu. Oni koji rade iz potrebe, a takvih je najviše, to su deficitarna zanimanja, više nisu fizički sposobni to raditi", kaže Staničić.

"Treba voditi računa i o kojim poslovima je riječ"

Dodaje kako treba uzeti u obzir i kvalitetu života, ali i utjecaj koji starost ima na radnu sposobnost.

"Svi ovi ljudi koji će raditi u mirovini plaćat će doprinose i zapravo sve manje i manje uživati u mirovini. Ovi ljudi koji idu u mirovinu sa 65, pa se traži da još malo rade, do 68. ili 70. godine, ti ljudi će vrlo malo koristiti svoju mirovinu. Čak i da žive do 80 ili 90 godina, kvaliteta života nije ista. Mislim da je cilj ove Vlade da što manje umirovljenici uživaju u mirovinama."

Staničić dodaje kako rad u mirovini može dovesti i do problema na radnom mjestu, ali da bi on mogao i ugroziti zdravlje brojnih umirovljenika.

"Imamo i probleme što se događa na radnom mjestu da imate nekoga tko radi isti posao, ali prima i pola mirovine. To igra ulogu u među radničkom odnosu. Treba voditi računa i o kojim poslovima je riječ. Mnogi ne izdrže raditi u trgovini dugo jer ne mogu stajati na nogama. Još veći je problem kada imate malu mirovinu i želite si poboljšati mirovinu da možete preživjeti, a to vas fizički i psihički opterećuje, pa na kraju strada zdravlje."