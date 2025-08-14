Kako tuširanje hladnom vodom utječe na srce?

Hladna tuširanja i ledene kupke posljednjih godina postaju sve popularniji trend, no iza njih stoje i stvarni fiziološki učinci. Za razliku od zahtjevnih ledenih kupki, hladan tuš jednostavniji je način izlaganja tijela niskim temperaturama. Pitanje je, međutim, koliko to koristi srcu – i tko bi s ovim navikom trebao biti oprezan, piše Parade.

Poticanje cirkulacije i “vaskularna gimnastika”

Prema riječima kardiologa dr. Satjita Bhusrija, izlaganje hladnoj vodi može potaknuti cirkulaciju, ključnu za opskrbu organa kisikom i hranjivim tvarima.

Kod kontakta s hladnom vodom, krvne žile blizu površine kože sužavaju se kako bi zadržale toplinu. Nakon prestanka izlaganja ponovno se šire, stvarajući nalet krvi prema površini i dubljim tkivima. Taj proces, kaže dr. Bhusri, poboljšava protok krvi i može učiniti krvožilni sustav učinkovitijim.

Ova svojevrsna “vaskularna gimnastika” može pomoći u regulaciji krvnog tlaka, ubrzati oporavak mišića i pridonijeti zdravlju srca. Iako voda u trenutku djeluje hladno, upravo taj učinak cirkulacije može vas ugrijati za ostatak dana.

Ubrzanje metabolizma i aktivacija smeđe masnoće

Kardiologinja dr. Sheila Sahni dodaje da hladan tuš može privremeno ubrzati metabolizam aktiviranjem smeđe masnoće – posebne vrste tkiva koje sagorijeva kalorije kako bi proizvelo toplinu.

Prema njezinim riječima, takav proces pomaže tijelu učinkovitije koristiti šećere i masti, što teoretski može smanjiti rizik od srčanih bolesti. Ipak, dr. Sahni naglašava da trenutačno nema dovoljno istraživanja koja potvrđuju dugoročne učinke.

Smanjenje upale i jačanje imuniteta

Dr. Bhusri ističe i da hladna voda može smanjiti razinu upale u tijelu promjenom ravnoteže citokina – proteina uključenih u imunološki odgovor. To bi moglo pomoći u prevenciji bolesti povezanih s kroničnom upalom, uključujući i kardiovaskularne bolesti.

Šok hladne vode, dodaje, potiče i aktivnost bijelih krvnih stanica koje pomažu u obrani od infekcija.

Kada hladna tuširanja mogu biti opasna?

Unatoč mogućim koristima, stručnjaci upozoravaju da hladni tuševi nisu za svakoga.

– Iznenadni hladni šok može naglo povisiti puls i krvni tlak, što je rizično za osobe sa srčanim tegobama – kaže dr. Bhusri.

Dr. Sahni dodaje da kod osoba s blokiranim arterijama ili bolovima u prsima hladna voda može izazvati srčani udar ili jaku bol. “Ako imate srčanu bolest, ovakvu praksu ne započinjite bez liječničkog odobrenja.”

Preporuke za početnike

Za one koji žele postupno uvesti izlaganje hladnoći, stručnjaci savjetuju:

početi s toplim tušem pa postupno snižavati temperaturu vode

ograničiti hladni dio tuširanja na 20–30 sekundi

izmjenjivati tople i hladne intervale

Zaključno, kako navodi dr. Bhusri za Parade, kod zdravih osoba redovita hladna tuširanja mogu pružiti umjerene koristi za srce i metabolizam, no kod osoba s povećanim kardiovaskularnim rizikom potrebna je opreznost i konzultacija s liječnikom.