"Kako su nam djeca?" U Splitu stiže konferencija o zdravlju, snu i odrastanju

U vremenu kada se sve više govori o mentalnom zdravlju djece, utjecaju digitalnog okruženja na odrastanje te važnosti ranog prepoznavanja zdravstvenih i razvojnih poteškoća, Split će sredinom ožujka biti domaćin konferencije posvećene upravo tim temama.

Konferencija "Zajedno rastemo sretno" održat će se 13. i 14. ožujka 2026. godine u Tehnološkom parku u Splitu, a okupit će roditelje i stručnjake koji će imati priliku poslušati niz aktualnih predavanja iz područja dječjeg razvoja, zdravlja i odgoja.

Mentalno zdravlje djece u fokusu

Posebnu pozornost privlači predavanje "Kako su nam djeca?", koje će održati Danijela Perić Krstulović, socijalna pedagoginja i gestalt terapeutkinja iz Centra za sigurniji internet. U svom izlaganju govorit će o utjecaju suvremenog načina života na emocionalni i psihološki razvoj djece i mladih.

U okolnostima ubrzanih društvenih promjena, porasta nasilja i snažnog utjecaja digitalnog okruženja, pitanje mentalnog zdravlja djece postaje jedno od ključnih društvenih pitanja. Predavanje će otvoriti prostor za raspravu o ulozi zajednice, škole, medija i roditelja u oblikovanju dječjeg odrastanja, ali i o tome kako digitalni svijet utječe na identitet, samopouzdanje i odnose među djecom i mladima.

Sudionici će pritom imati priliku upoznati se i s najnovijim podacima o online aktivnostima djece i mladih, temeljenima na istraživanju koje su proveli Centar za sigurniji internet i Pravni fakultet u Zagrebu.

"Program konferencije ove je godine raznolik i aktualan. Donosi teme koje su danas važne obiteljima i stručnjacima te okuplja istaknute predavače iz područja zdravlja, razvoja, odgoja i dječje psihologije. Govorit će se o zaštiti privatnosti djece, o tome kako s djecom razgovarati o teškim temama, ali i o svakodnevnim pitanjima poput oralne higijene ili spremnosti za polazak u školu. Kroz predavanja, primjere iz prakse i interdisciplinarni pristup sudionici će dobiti suvremene, znanstveno utemeljene informacije, ali i inspiraciju za kvalitetniji rad i svjesnije roditeljstvo", rekla je Perić Krstulović.

Hrkanje kod djece nije bezazlena pojava

Važnu zdravstvenu temu otvorit će i prof. prim. dr. sc. Željka Roje, specijalistica otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata te predavačica na Medicinskom fakultetu u Splitu. U predavanju "Zašto djeca hrču i imaju prekide u disanju tijekom noći?" govorit će o poremećajima disanja tijekom spavanja kod djece.

Iako se hrkanje često doživljava kao bezazleno, ono može biti znak ozbiljnijih zdravstvenih problema. Poremećaji disanja tijekom spavanja javljaju se kod tri do četiri posto djece u dobi od dvije do osam godina, a mogu dovesti do poteškoća s koncentracijom, hiperaktivnosti, slabijeg školskog uspjeha pa čak i zaostajanja u rastu.

"Duljina spavanja sama po sebi ne znači da se dijete kvalitetno odmara. Ključna je kvaliteta spavanja, a ona uključuje i normalno disanje tijekom noći. Roditelji često primijete hrkanje, disanje na usta, nemiran san ili prekide disanja, ali ne znaju da to može imati ozbiljne posljedice na zdravlje i razvoj djeteta. Pravovremeno prepoznavanje problema iznimno je važno", istaknula je Roje.

Dva dana predavanja o razvoju, zdravlju i odgoju

Tijekom dvodnevne konferencije okupit će se niz uglednih stručnjaka iz područja medicine, psihologije, pedagogije i socijalnog rada. Program obuhvaća teme poput zaštite privatnosti djece, rane pismenosti, alergija kod djece, razgovora s djecom o teškim temama, mentalnog zdravlja, farmakoterapije te spremnosti djece za školu.

Organizatori ističu kako je cilj konferencije povezati roditelje i stručnjake te ponuditi konkretne i primjenjive informacije koje mogu pomoći u svakodnevnom radu s djecom.

"Nakon uspješno održane prve konferencije "Zajedno rastemo sretno", i ove godine ponovno okupljamo roditelje i stručnjake koji rade s djecom. Konferencija je namijenjena roditeljima, ali i odgojiteljima, učiteljima, zdravstvenim djelatnicima te svim profesionalcima koji žele bolje razumjeti potrebe djece i dobiti konkretne, primjenjive alate za podršku njihovu zdravom rastu i razvoju. Konferenciju i ove godine organiziraju Centar Holos, Logopedski kabinet Logopedionica i Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, u sklopu kojeg djeluje Centar za sigurniji internet", rekla je Ljiljana Čulić iz Centra za sigurniji internet.

Prostor za susret stručnog znanja i roditeljskih pitanja

Konferencija "Zajedno rastemo sretno" i ove godine nastavlja graditi prostor u kojem se stručna znanja, iskustva iz prakse i roditeljska pitanja susreću s istim ciljem – stvaranjem sigurnijeg, zdravijeg i poticajnijeg okruženja za odrastanje djece.