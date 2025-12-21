Kako Ryanair leti iz Splita u 2026.?

Ryanair u Hrvatskoj leti za većinu aerodroma, ali kako ima baze u Zagrebu, Zadru i Dubrovniku, ovdje je pregled ostalih aerodroma iz kojih Ryanair planira letjeti u 2026.

Iz Osijeka će imati tek jednu liniju:

Osijek–London STN 2/6 do 29/8, dva puta tjedno, uto i sub

Iz Splita će imati dvije linije:

Split–Dublin 29/3 do 23/10, pet puta tjedno, ne leti čet i sub

Split–Rim FCO 31/3 do 22/10, leti uto, čet, sub i ned

Iz Rijeke Ryanair planira letjeti pet linija:

Rijeka–Bruxelles CRL 1/6 do 28/9, dva puta tjedno, pon i pet

Rijeka–Frankfurt Hahn 1/6 do 28/9, dva puta tjedno, pon i čet

Rijeka–London STN 3/6 do 30/9, dva puta tjedno, sri i sub

Rijeka–Stockholm ARN 2/6 do 29/9, dva puta tjedno, uto i sub

Rijeka–Wrocław 3/6 do 30/9, tri puta tjedno, sri, čet i ned

Iz Pule Ryanair ima najviše linija, njih osam:

Pula–Bruxelles CRL 3/6 do 30/9, dva puta tjedno, sri i sub

Pula–Beč 2/6 do 29/9, triput tjedno, uto, čet i sub

Pula–Düsseldorf/Weeze 29/3 do 23/10, pet puta tjedno, ne leti sri i sub

Pula–Göteborg 3/6 do 21/10, dvaput tjedno, sri i ned

Pula–Katowice 1/5 do 30/9, pet puta tjedno, ne leti sub i ned

Pula–London STN 2/6 do 4/10, četiri puta tjedno, uto, sri, čet i ned

Pula–Memmingen 1/6 do 28/9, dva puta tjedno, pon i pet

Pula–Poznań 1/4 do 27/5 jednom tjedno sri; 3/6 do 27/9 četiri puta tjedno sri, čet, pet i ned; 30/9 do 21/10 jednom tjedno