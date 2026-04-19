BUĐENJE USNULOG DIVA Boris Popović vraća rukometni sjaj Splitu uoči današnjeg velikog derbija s Kaštelima na Gripama!

Kultne Gripe danas poslijepodne bit će poprište susreta koji je puno više od obične utakmice. U goste stiže jaka momčad Kaštela, a pred rukometašima Splita imperativ je pobjeda. Ipak, važnije od samih bodova je nova energija koju je u klub donio povratnik na splitsku klupu – dokazani stručnjak Boris Popović.

Nakon velike avanture i osam uspješnih godina u Trogiru, kojeg je iz trećeg ranga doveo do Europe i finala Kupa, Popović je imao brojne ponude iz Italije i Kine. Ipak, presudilo je srce – prihvatio je poziv iz svog grada.

"Split je moj klub, ja sam tu doma. Nakon što je u siječnju izašao jedan članak, pokrenula se lavina rukometnih zanesenjaka koji su me zvali da dođem pomoći. To sam napravio s velikim zadovoljstvom", ističe Popović.

Kraj financijske agonije i novi početak

Iako je RK Split trenutačno u teškoj situaciji – posljednji su u Prvoj ligi Jug (drugom rangu natjecanja) i bore se za opstanak – vijesti iz kluba napokon su pozitivne. Nakon više od 15 godina financijskih problema, klub je konačno stabiliziran.

"Rezultat je trenutačno bitan, ali i nije. Najvažnije je posložiti igrački kadar i podignuti strukturu kluba na višu razinu. Klub se napokon izvukao iz krize, financijski je stabilan i imamo podršku Grada. Sada je na nama trenerima i igračima da Split vratimo tamo gdje mu je mjesto – u Premijer ligu, jer Split kao drugi grad u državi to zaslužuje", poručuje strateg Splićana.

Dan D na Gripama: Protiv Kaštela za opstanak

Momčad je izuzetno mlada, što se moglo vidjeti i na treninzima, no Popović vjeruje da posjeduju kvalitetu koju tablica trenutačno ne pokazuje. Današnji protivnik, momčad Kaštela, nalazi se na trećem mjestu i bori se za ulazak u najviši rang, što jamči bespoštednu borbu.

UTAKMICA: RK Split – RK Kaštela

VRIJEME: danas (nedjelja) u 17:45

LOKACIJA: Mala dvorana na Gripama

Apel navijačima: “Split ne trpi prosječnost”

Trener se osvrnuo i na kronični problem s terminima i dvoranama u gradu, istaknuvši kako Split ima velik broj ekipa malog nogometa, što dodatno opterećuje infrastrukturu. Ipak, nada se boljoj budućnosti uz obnovu Spaladium Arene i postavljanje balona na Splitovom igralištu. Do tada, ključni faktor su – navijači.

"Split je specifičan grad. Podrška dolazi uz rezultat, jer Split ne trpi prosječnost. Svjestan sam da ne možemo očekivati punu dvoranu ako nismo pravi, ali danas nam je potrebna podrška da prebrodimo ovu krizu. Ovo nam je zadnja šansa za opstanak i dat ćemo sve od sebe!"

Povijest kluba koji je iznjedrio veličine poput Ivana Balića i Pere Metličića obvezuje. Danas u 17:45 na Gripama Split kreće u ispisivanje novog, stabilnijeg poglavlja svoje povijesti.

Vidimo se na tribinama – podržimo Splićane u borbi za opstanak!