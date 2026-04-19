Je li Krovinović odigrao posljednju utakmicu u dresu Hajduka?

Vezni igrač Hajduka Filip Krovinović izbivat će s terena najmanje mjesec dana zbog ozljede gležnja koju je zadobio u dvoboju protiv Slaven Belupa. To je prva procjena liječničke službe splitskog kluba dan nakon utakmice na stadionu Kušek-Apaš. S obzirom na to da je do kraja sezone ostalo još samo šest kola, vrlo je izgledno da je natjecateljska godina za Krovinovića već završena.

Njegov izostanak bit će velik udarac za momčad u završnici prvenstva. Krovinović je najstandardniji igrač Hajduka i nogometaš s najvećom minutažom ove sezone, s ukupno 2596 minuta provedenih na terenu. Trener Gonzalo Garcia sada će morati pronaći novo rješenje u veznom redu kako bi nadomjestio njegov izostanak, piše Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Neizvjesna budućnost na Poljudu

Ozljeda dolazi u osjetljivom trenutku jer Krovinović ulazi u zadnju godinu ugovora. Sve su snažnije naznake da bi na ljeto mogao napustiti klub, što dodatno otvara pitanje njegove dugoročne budućnosti u Hajdukovom dresu.

Od ljeta 2021. do danas Filip Krovinović za Hajduk je odigrao 147 službenih utakmica (SHNL, Kup, Europa), uz 18 postignutih pogodaka i 7 asistencija prema detaljnoj klupskoj statistici. Na službenoj klupskoj listi nastupa svih vremena nalazi se u Top 50 s ukupno 192 nastupa za Hajduk.