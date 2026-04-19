ALARM U EUROPI Otrov za štakore u dječjoj hrani pronađen u više država: Kriminalci ucjenjivali proizvođača?

U Austriji je pronađena prva staklenka njemačkog proizvođača dječje hrane HiPP, u kojoj je testirani sadržaj bio pozitivan na otrov za štakore, piše u nedjelju austrijski dnevni list “Heute”, pozivajući se na policijske izvore. Uz napomenu, kako su i u Češkoj i Slovačkoj pronađene staklenke s otrovanom dječjom hranom.

Ured kriminalističke policije austrijske pokrajine Gradišće izvijestio je da je u mjestu Schützen am Gebirge (okrug Eisenstadt-okolica) zaplijenio HiPP-ovu staklenku dječje hrane koja je sadržavala 190 grama kašice od “mrkve i krumpira”, koja je bila očevidno manipulirana. Staklenku je prijavio kupac, a hrana nije konzumirana, izvještava “Heute”. Kontaminirane staklenke označene su bijelom naljepnicom i crvenim krugom na dnu staklenke, piše Fenix magazin.

Nakon tog jezovitog otkriča austrijska je policija izdala upozorenje svim građanima Austrije da budu na oprezu i u slučaju da imaju dječju hranu HiPP-a kod kuće ili na zalihi, odmah staklenke vrate u najbližu poslovnicu SPAR-a. Uz napomenu, kako račun o kupnji ne moraju imati.

Austrijske vlasti su jučer navele da su navodno nepoznati, očito kriminalni počinitelji tog zlodjela pokušali ucijeniti proizvođaća dječje hrane HiPP, tvrdeći da su u neke od njegovih proizvoda stavili otrov za štakore.

Vodstvo trgovačkog lanca SPAR u Austriji odmah je povuklo iz prodaje svu dječju hranu.

Dakle, upozorenje Policijske direkcije austrijske pokrajine Gradišće bilo je opravdano. To je potvrdio i pronalazak prve HiPP-ove staklenke u Austriji, s manipuliranim sadržajem, ističe danas “Heute”.

Obavijest iz Njemačke

Da podsjetimo! Austrijske nadležne vlasti, proizvođač navedene dječje hrane i trgovci upozoravali su u subotu javnost na mogućnost da je u Austriji u opticaju kontaminirana dječja hrana marke HiPP.

Pozadina upozorenja bila je tekuća istraga u Njemačkoj. U sklopu te istrage, austrijske vlasti su obaviještene od svojih njemačkih kolega da je moguće da kontaminirane HiPP-ove staklenke dječje hrane cirkuliraju u Eisenstadtu (Željeznom), glavnom gradu austrijske pokrajine Gradišće.

Austrijsko ministarstvo zdravstva i austrijska Agencija za zdravlje i sigurnost hrane AGES su u subotu upozorili stanovništvo da je policijskom istragom utvrđena “sumnja” da su neke staklenke s mrkvom i krumpirom “kontaminirane otrovom za štakore”.

List navodi da je policija i u Češkoj i Slovačkoj također otkrila i zaplijenila inkriminirane staklenke s HiPP-ovom dječjom hranom. Prvii laboratorijski testovi otkrili su otrovni aditiv u tim proizvodima. Također je objavljeno da su manipulirane staklenke imale miris kao da je sadržaj pokvaren, piše Fenix magazin.

Uz pomoć Saveznog ureda austrijske kriminalističke policije, uzorak zaplijenjenog proizvoda u pokrajini Gradišće pregledan je u subotu poslijepodne. Test je pokazao pozitivnu reakciju na otrov za štakore, izvijestila je policija.

Istraga se nastavlja

Istraga se nastavlja. Vode je zajedno Ured kriminalističke policije pokrajine Gradišće u suradnji sa Saveznim Uredom austrijske kriminalističke policije.

Prema trenutnom stanju istrage, policija upozorava Austrijance, posebice roditelje male djece, da se sumnjivi proizvodi mogu prepoznati po sljedećim oznakama: Bijela naljepnica s crvenim krugom na dnu staklenke, poklopac koji je već otvoren ili je oštećen, nedostatak sigurnosnog klika pri prvom otvaranju staklenke, te neobičan ili pokvaren miris (prema opisu svjedoka).

S obzirom na svu ozbiljnost situacije, policija je roditeljima male djece i skrbnicima uputila hitan apel sljedećeg sadržaja:

Ako već imate staklenku s HiPP dječjom hranom s gore navedenim sumnjivim oznakama ili primijetite bilo kakvu drugu neobičnost – ne otvarajte staklenku, ne konzumirajte sadržaj i niti u kojem slučaju ga ne nudite malom djetetu na konzumaciju.

Ono što je prema policijski uputama također potrebno uraditi je staklenku s dječjom hranom maknuti dalje od ostale hrane, i to, po mogućnosti s rukavicama. Nakon toga, odmah temeljito oprati ruke sa sapunom (najmanje 30 sekundi), prije bilo kakvog daljnjeg kontakta s nekom drugom osobom, posebno s djecom.

Sve informacije o povlačenju HiPP-ovih staklenki s dječjom hranom koje sadrže potencijalno opasne tvari treba javiti Ravnateljstvu Pokrajinske policije Gradišća na telefonski broj:

+43-591-3310, kućni 3333.

Nadležni austrijski organi vlasti pozivaju stanovništvo u Austriji na povećanu budnost i oprez te mole za brzo prijavljivanje svih sumnjivih zapažanja.

Prema sadašnjim saznanjima istražitelja, kako navodi austrijska Agencija AGES na svojoj web stranici “ovo je sumnjivi pokušaj iznude”. Trenutno su pogođene poslovnica SPARA u Eisenstadta (Željezno) u Gradišću i dvije poslovnice trgovačke kuće Tesco u Češkoj, pronađene oštećene staklenke bile su označene bijelom naljepnicom i crvenim krugom.

AGES upozorava da se simptomi trovanja mogu pojaviti dva do pet dana nakon konzumiranja otrovane dječje hrane.

Moguće posljedice uključuju krvarenje (desni, iz nosa, modrice, krv u stolici…). Ako se pojavi krvarenje, ekstremna slabost ili bljedilo, odmah se treba obratiti liječniku. Bitno je liječnika obavijestiti da je dijete ( ili neka druga osoba) konzumiralo zaraženu dječju hranu.

Trgovački lanac SPAR je uputio apel kupcima da provjere svoje zalihe kod kuće. Svi proizvodi kupljeni u poslovnicama SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR ili Maximarkt u Austriji, mogu se vratiti, uz povrat novca u punom iznosu i bez računa.

Iz SPAR-a naglašavaju da ne mogu isključiti prisutnost opasne tvari u sadržaju staklenki dječje hrane HiPP, koja bi mogla biti smrtonosna za dojenčad.