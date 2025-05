Kako roditeljske navike utječu na dijete? Splitska psihologinja otkriva nevjerojatne detalje koje možda nikada niste čuli: "Ključ zdravih obitelji nije savršenstvo, već dosljedna prisutnost"

Za Dalmacija Danas piše Matea Medak, mag.psych. – psihologinja – Uglešić polikinika

U vremenima kad je svakodnevnica sve brža, izvora stresa sve više, život se prebacuje "online" i ljudi postaju dosta otuđeni, značaj obitelji postaje važniji nego ikad. Ljudi se sve više sami pokušavaju nositi sa svojim izazovima, koriste Internet, umjetnu inteligenciju i razne društvene mreže u pokušaju nošenja s određenim teškoćama. U društvu koje sve više naglašava samodostatnost, moderni čovjek često ostaje sam pred vlastitim problemima, kao da se negdje putem izgubio značaj obitelji kao mjesta podrške.

Kako nas obitelj oblikuje?

Obitelj nije samo biološka ili pravna zajednica - to je kontekst u kojem dijete razvija prvu sliku o sebi, drugima i svijetu koji nas okružuje. Postoje dva tipa poruka koje dijete dobiva od svojih roditelja, tj. skrbnika i na temelju kojih uči o tome kako svijet funkcionira. Prvi tip su one verbalne poruke u kojima nam roditelji govore kako bismo se trebali ponašati, što je poželjno, a što ne. Osim verbalnih poruka, dijete uči i kroz ponašanja roditelja (procesne poruke). Dijete prati kako roditelji međusobno komuniciraju, kako se nose s određenim životnim izazovima, koliko pružaju podrške i poticaja međusobno i koje životne vrijednosti njeguju. Ovaj drugi tip poruka koje dobivamo u djetinjstvu često su snažnije i imaju veći utjecaj na naš razvoj.

U ranim fazama, dijete kroz obitelj razvija osjećaj sigurnosti i privrženosti. Ako je obitelj podržavajuća i uvažava djetetove potrebe, ono razvija pozitivniju sliku o sebi i svojim kapacitetima te dobiva poruku da su njegove potrebe važne. Kroz razgovore i podršku koje dobiva od obitelji, dijete se uči različitim načinima nošenja sa stresnim situacijama. Osim toga, dobiva poruku da nije samo i da se ne mora sa svim preprekama samo nositi. Suprotno tome, ukoliko su roditelji zanemarujući i ignoriraju djetetove potrebe, to dovodi do razvoja negativnije slike u sebi, a samim time i smanjenim kapacitetom za nošenje sa raznim izazovima koje život nosi. U obitelji se stvaraju temelji emocionalne i psihološke dobrobiti.

Obitelj i mentalno zdravlje. Što znanost kaže?

Obitelj ima značajnu ulogu u više aspekata razvoja: emocionalnog, socijalnog, kognitivnog i moralnog. Obitelj je prvo mjesto gdje dijete doživljava određene emocije, kako vlastite tako i tuđe. Kroz odnose sa svojim bližnjima, dijete uči prepoznavati vlastite emocije, imenovati ih i kasnije regulirati. Ukoliko se unutar obitelji uvažavaju sve emocije (ugodne i neugodne) dijete uči da su emocije normalni dio života, da je u redu osjećati ih te nositi se s njima na različite načine. Ukoliko obitelj zanemaruje emocije, kako svoje tako i tuđe, to najčešće dovodi do potiskivanja emocija u odrasloj dobi i teškoća u nošenju s istima. Obitelj ima snažan utjecaj i na socijalni razvoj. Djeca unutar obitelji uče rješavati određene konfliktne situacije, kako komunicirati i izražavati svoje stavove. Stimulativno obiteljsko okruženje potiče i kognitivni razvoj djeteta. Kroz čitanje priča i uključivanje djece u raznolike i poticajne aktivnosti, obitelj utječe na rani razvoj jezika, mišljenja te djeluje pozitivno na pažnju i koncentraciju.

U obitelji se usvajaju "moralni zakoni" o tome što je prihvatljivo i dobro, a što loše i nemoralno. Kroz razgovore, zdravo postavljanje granica i modeliranje dijete uči razlikovati što je moralno što djeluje poticajno na razvoj prihvatljivih ponašanja. Višegeneracijska podrška je također nešto što je jako važno. Uloga baka i djedova ima neprocjenjivu vrijednost u djetetovu životu. Istraživanja pokazuju da djeca u čijom životu aktivno sudjeluju bake i djedovi pokazuju niže stope depresije kasnije u životu.

Savršena ili dovoljno dobra obitelj?

Današnja obitelj dolazi u mnogo oblika (jednoroditeljskih, istospolnih, udomiteljskih). Istraživanja jasno pokazuju da sama struktura obitelji nije presudna za psihološki razvoj i funkcioniranje djeteta, već kvaliteta odnosa unutar obitelji. Ono što je ključno jest emocionalna toplina, podrška i stabilnost. Suvremene obitelji se danas suočavaju s mnogo izazova: financijskih, profesionalnih i zdravstvenih. Često se u društvu stvara mit o "savršenoj obitelji" koji može biti prilično štetan. Savršena obitelj ne postoji- u svakoj obitelji postoje određeni izazovi i problemi s kojima se nosi. Nije bitno prisustvo problema, već je od ključne važnosti način na koji se obitelj nosi s njima. Drugim riječima, nije važno hoće li doći do neslaganja, nesuglasica - već način na koji se o tome komunicira, prihvaća i podržava jedni druge. Psihoanalitičar Donald Winnicott je naglašavao da djetetu ne treba savršena, već "dovoljno dobra" majka. Isto vrijedi i za obitelj. To je obitelj koja ima određene izazove i nesavršenosti, ali se trudi na adekvatan način nositi se s njima. To je obitelj koja griješi i prihvaća greške kao sastavni dio života, ali se trudi nešto i toga naučiti kako bi rasla i napredovala.

Kako njegovati zdravu obitelj?

Iako ne postoji recept za "savršenu" obitelj, stručnjaci navode nekoliko savjeta koji su doprinose razvoju zdrave obitelji i njenih članova.

1. Provođenje zajedničkog vremena

Provođenje zajedničkog vremena barem 20-30 minuta dnevno bez gledanja u ekrane doprinosi razvoju zajedništva. To vrijeme može biti u obliku razgovora o običnim malim dnevnim stvarima, kako je netko proveo dan, pa do pijenja kave na sunčanoj terasi, gledanja filma ili igranja neke društvene igre.

2. Otvorena komunikacija bez osuđivanja

Obitelj bi trebala biti sigurno mjesto u životu čovjeka u kojem je u redu dijelit kako ugodne trenutke, jednako kao i neugodne. Podržavajuća komunikacija bez kritiziranja, već razumijevanja perspektive svih članova je od velikog značaja.

3. Tjedni obiteljski sastanak

Razgovor na kraju tjedna vezan za individualne i zajedničke planove za sljedeći tjedan dodatno doprinosi zajedništvu i uvažavanju potreba članova obitelji.

4. Mali tjedni rituali

Pizza petkom, odlazak u prirodu nedjeljom, zajedničko održavanje vrtla, roštilj nedjeljom, posjet na selo i slično mogu biti primjeri kako jačati identitet obitelji i stvaranju lijepih uspomena. Takvi rituali stvaraju osjećaj sigurnosti i predvidljivosti u nesigurnim vremenima.

5. Zajednički doprinos i suradnja

Uključivanje svih članova u održavanje doma kroz raspodjelu malih poslova stvara osjećaj odgovornosti i doprinosa zajednici u kojoj pojedinci živi. To je također povezano s vještinama suradnje i timskog rada u budućnosti.

6. Briga za emocije

Jedno kratko pitanje "kako si" i "kako ti je prošao dan" dovodi do razvoja emocionalne pismenosti, sposobnosti prepoznavanja i izražavanja svojih emocija, što je vještina koja nam je iznimno potrebna u vremenu u kojem živimo.

Ključ zdravih obitelji nije savršenstvo, već dosljedna prisutnost, briga i međusobno poštovanje i prihvaćanje. U svijetu koji nas mjeri po rezultatima, uspjehu i materijalnim sredstvima, od ključne je važnosti imati mjesto gdje nas netko podsjeti da vrijedimo čak onda kad i ne uspijemo.