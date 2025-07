Kako produljiti trajanje baterije mobitela? Evo nekoliko korisnih trikova

Ignoriranje opcija za zaštitu baterije

Punjenje telefona do 100 posto ponekad je nužno, primjerice kad cijeli dan niste u blizini utičnice. No ako to radite svakodnevno – ili još gore, ostavljate uređaj dugo priključen – baterija će se trošiti brže. Litij-ionske baterije, kakve koristi svaki pametni telefon, ne podnose dobro da su stalno 'na punoj snazi'.

Srećom, i Android i iPhone nude opcije koje ograničavaju punjenje na 80 posto i tako produljuju vijek baterije. Samsungovi modeli imaju Adaptive Battery Protection, dok Appleova opcija Optimized Battery Charging čak uči vašu rutinu i puni do kraja tek prije nego što se obično probudite, piše tportal.

Pražnjenje do 0 posto

Baš kao što punjenje do vrha šteti bateriji, ni stalno pražnjenje do nule nije pametno. Litij-ionske baterije najduže traju ako ih držite između 20 i 80 posto. Povremeno gašenje telefona nije katastrofa, ali izbjegavajte da vam to postane navika.

Ekstremne temperature

Baterije ne vole ni vrućinu ni hladnoću. Apple preporučuje korištenje iPhonea na temperaturama između 0 i 35°C. Ako telefon ostavite na vrućem automobilskom sjedalu ili na hladnoći, rizikujete privremene (ili čak trajne) probleme – od brzog pražnjenja do iznenadnog gašenja uređaja.

Jeftini punjači i kablovi

Svi smo barem jednom kupili 'no-name' punjač jer je bio jeftiniji. Ali ti uređaji često nemaju regulaciju napona, zaštitu od pregrijavanja ili kvalitetnu obradu, što dugoročno uništava bateriju. Birajte certificirane dodatke.

Intenzivno korištenje tijekom punjenja

Korištenje telefona dok se puni nije samo po sebi loše – ako imate kvalitetan punjač. Ali ako tijekom punjenja igrate grafički zahtjevne igre ili snimate video, uređaj se može pregrijati. Toplina je glavni neprijatelj baterije i smanjuje njezin kapacitet.

Zanemarivanje softverskih ažuriranja

Redovita ažuriranja nisu tu samo zbog novih opcija, često uključuju optimizacije koje pomažu bateriji. Ako ih preskačete, telefon će raditi manje učinkovito, brže trošiti energiju i brže doći do trenutka kad je potrebna zamjena baterije.

Nijedna baterija nije vječna, ali pravim navikama možete joj produljiti život. Koristite kvalitetne punjače, aktivirajte opcije zaštite baterije i izbjegavajte pregrijavanje. A kad baterija ipak oslabi, uređaj će vam to jasno dati do znanja, i tada je vrijeme za zamjenu.