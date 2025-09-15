Kako prepoznati znakove trovanja kod psa

Zato je važno znati na koje znakove treba obratiti pozornost kako biste što prije reagirali i potražili stručnu pomoć, piše Klix.

Neki najčešći znakovi trovanja kod pasa su pojačano slinjenje ili pjena na ustima, povraćanje, proljev i gubitak apetita. Letargija, drhtanje mišića, napadaji ili neobične promjene u ponašanju (poput pretjerane razigranosti) također su alarmantni. Promjene boje desni — blijede, žućkaste ili modrikaste — te otežano disanje ili nagla promjena tjelesne temperature ozbiljni su simptomi, prenosi N1.

Razlozi trovanja mogu biti:

ljudska hrana poput čokolade, grožđa ili slatkiša s ksilitolom

lijekovi ili otrovne biljke u kući i vrtu

ubodi ili ugrizi otrovnih insekata ili zmija

Što učiniti ako sumnjate na trovanje

Odmah nazovite veterinara ili hitnu veterinarsku službu.

Ne izazivajte povraćanje bez stručnog savjeta.

Pripremite informacije o tome što je pas mogao pojesti, kada i u kojoj količini te koje simptome pokazuje.