Close Menu

Kako prepoznati znakove trovanja kod psa

Psi često dolaze u kontakt s opasnim tvarima koje vlasnici možda ne primijete na vrijeme, a pravovremeno prepoznavanje simptoma trovanja može spasiti život ljubimcu

Zato je važno znati na koje znakove treba obratiti pozornost kako biste što prije reagirali i potražili stručnu pomoć, piše Klix.

Neki najčešći znakovi trovanja kod pasa su pojačano slinjenje ili pjena na ustima, povraćanje, proljev i gubitak apetita. Letargija, drhtanje mišića, napadaji ili neobične promjene u ponašanju (poput pretjerane razigranosti) također su alarmantni. Promjene boje desni — blijede, žućkaste ili modrikaste — te otežano disanje ili nagla promjena tjelesne temperature ozbiljni su simptomi, prenosi N1.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Razlozi trovanja mogu biti:

  • ljudska hrana poput čokolade, grožđa ili slatkiša s ksilitolom
  • lijekovi ili otrovne biljke u kući i vrtu
  • ubodi ili ugrizi otrovnih insekata ili zmija

Što učiniti ako sumnjate na trovanje

  • Odmah nazovite veterinara ili hitnu veterinarsku službu.
  • Ne izazivajte povraćanje bez stručnog savjeta.
  • Pripremite informacije o tome što je pas mogao pojesti, kada i u kojoj količini te koje simptome pokazuje.
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0