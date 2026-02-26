Kako prepoznati da je posuđu "došao kraj"

Kuhinjsko posuđe, koje je među najčešće korištenim predmetima u kućanstvu, s vremenom može postati opasno. Zbog svakodnevnog kuhanja na visokim temperaturama, vlage, kemikalija i intenzivnog pranja, ono gubi stabilnost i sigurnosna svojstva te može predstavljati rizik za zdravlje i sigurnost, prenosi N1.

Ako su ručke postale labave ili su počele pucati, ako se pojavljuje hrđa jer zaštitni sloj više ne funkcionira, ako se premaz poput teflona ljušti ili su ogrebotine postale vidljive, to je znak da posuđe više nije sigurno za upotrebu.

Ako dno tave ili lonca više nije ravno i stabilno, hrana se ne zagrijava ravnomjerno, što povećava mogućnost nezgoda tijekom kuhanja.

Sitne ili veće pukotine u materijalu dodatno smanjuju čvrstoću posude i mogu dovesti do opasnih situacija pri zagrijavanju, a izražene promjene boje i tvrdokorne zagorene mrlje upućuju na to da je premaz ozbiljno oštećen.

Ako se hrana počne lijepiti bez obzira na način pripreme, ako se osjeti neobičan miris ili se pojavljuje dim tijekom uobičajenog kuhanja, to su znakovi da se zaštitni sloj razgrađuje.

Najkritičnija situacija je kada u jelu pronađete sitne komade premaza, jer to znači da se on već ljušti i završava u hrani.

Stručnjaci također ističu da kuhinjsko posuđe s premazom ne traje vječno – non-stick (teflonske) površine imaju ograničen vijek trajanja, što dodatno potvrđuje potrebu da se posuđe redovito provjerava i zamijeni čim se pojave ovakvi znakovi habanja.