Kako prepoznati aneurizmu mozga? Neurolog upozorava na simptome koje ne smijete ignorirati

Neurolog dr. Baibing Chen upozorio je na dva ključna znaka aneurizme mozga koja mogu upućivati na stanje opasno po život.

Aneurizma je izbočenje na krvnoj žili u mozgu. Ako dođe do njezina pucanja, može nastati krvarenje koje zahtijeva hitnu medicinsku pomoć. Iako su mnoge aneurizme male i ne uzrokuju simptome te se često otkriju slučajno, postoje znakovi upozorenja koje ne treba zanemariti.

Znakovi na očima

Prvi znak odnosi se na promjene na jednom oku. Prema riječima dr. Chena, kombinacija spuštenog kapka, proširene zjenice na istoj strani te poteškoća s pomicanjem oka, uz zamagljen ili dvostruki vid, može upućivati na prisutnost veće aneurizme.

Takva aneurizma može pritiskati treći moždani živac, osobito ako se nalazi na stražnjoj komunikacijskoj arteriji, važnoj krvnoj žili u mozgu. Pravodobno prepoznavanje ovih simptoma omogućuje brzu dijagnostiku i liječenje.

Gromovita glavobolja

Drugi ozbiljan znak je iznenadna i iznimno jaka glavobolja, često opisana kao „gromovita“. Riječ je o boli koja u nekoliko sekundi ili minuta doseže maksimalni intenzitet.

Takva glavobolja može biti znak da aneurizma puca ili je u ranoj fazi pucanja te zahtijeva hitan odlazak u bolnicu.

Tko je u većem riziku?

Aneurizme mozga mogu imati genetsku komponentu, pa se osobama koje u obitelji imaju povijest takvih stanja savjetuje razgovor s liječnikom o mogućim preventivnim pregledima.

Rizik se može smanjiti prestankom pušenja, izbjegavanjem prekomjernog unosa alkohola i održavanjem krvnog tlaka pod kontrolom.

Kada odmah potražiti pomoć?

Hitnu pomoć treba pozvati ako se iznenada pojavi iznimno jaka glavobolja koja ne prolazi. Razlozi za hitnu reakciju su i slabost lica (primjerice kada jedna strana „visi“), slabost ili utrnulost jedne ruke ili jedne strane tijela, problemi s govorom, zamagljen vid ili gubitak vida.

Kod sumnje na aneurizmu ili njezino pucanje presudna je brza medicinska intervencija.