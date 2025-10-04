Kako pravilno zamrznuti mrkve? Kuhari otkrivaju ključni korak koji svi preskaču

Nije iznenađenje da je zamrzavanje mrkvi najbolji način da traju što je dulje moguće, ali nije dovoljno samo staviti sirove mrkve u ladicu zamrzivača.

Mrkve su osnova u svakoj kuhinji, no ne drže se uvijek dobro u smočnici ili u ladici za povrće u hladnjaku. Vlaga, enzimi i vrijeme mogu uzrokovati da hrskava tekstura omekša, a svijetlonarančasta boja izblijedi u tupije nijanse. Zamrzavanje može produljiti njihovu uporabnost, ali mnogi domaći kuhari prijavljuju vodenaste ili kašaste rezultate. Razlika je često u postupku — točnije, u kratkom koraku prije nego što mrkve odu u zamrzivač, piše Express.

Taj je korak brz i jednostavan te je osmišljen da zaštiti teksturu, boju i okus kako bi se smrznute mrkve bolje ponašale u juhama, pečenjima i prženim jelima. Stručnjaci za sigurnost hrane kažu da metoda djeluje tako što obuzdava prirodne promjene koje nagrizaju svježinu i priprema mrkve za čišće, bezgrudvičasto zamrzavanje. U podijeljenim smjernicama Carla L. Schwan, izvanredna profesorica i stručnjakinja za sigurnost hrane na Sveučilištu Georgia, rekla je da mrkve uvijek treba blanširati.

Zašto je blanširanje bitno

Love Food Hate Waste navodi da se u Ujedinjenom Kraljevstvu svakog dana baci 2,1 milijun mrkvi. No uz pravilno zamrzavanje možete ih održati gotovo kao svježe do 12 mjeseci. Carla je rekla: "Blanširanje je ključno jer usporava ili zaustavlja aktivnost enzima, što dovodi do gubitka okusa, boje i teksture.”

Objasnila je da blanširanje uklanja prljavštinu i mikroorganizme, pojačava sjaj i zadržava vitamine. Osim toga, povrće se omekšava pa je lakše pakirati. Postupak uključuje brzo uranjanje mrkvi u kipuću vodu, a zatim prebacivanje u ledenu vodu.

Ipak, pravilno blanširanje mrkvi je presudno, jer višak vlage može dovesti do stvaranja ledenih kristala, što utječe na teksturu i izgled smrznutih mrkvi. Ako se pravilno izvede, smrznute mrkve mogu trajati 12 mjeseci, a proces je vrlo jednostavan, prenosi N1.

Vrlo jednostavan proces

Najprije isperite sirove mrkve pod vodom kako biste uklonili prljavštinu, zatim odrežite vrhove i ogulite ih. Sada pripremite mrkve rezanjem na ploškice, kockice ili uzdužne trakice, ako su veće. Male mrkve ostavite cijele.

Kad je povrće pripremljeno, zakuhajte veliki lonac posoljene vode. Dodajte mrkve i blanširajte cijele male mrkve pet minuta, a narezane na ploškice, kockice ili trakice dvije minute. Ocijedite mrkve, zatim ih prebacite u veliku zdjelu s ledenom vodom da se ohlade. Kad se ohlade, ponovno ih ocijedite i posušite tapkanjem. Rasporedite mrkve u jednom, ravnomjernom sloju na lim za pečenje i zamrzavajte jedan do dva sata, dok ne postanu čvrste.

Na kraju, stavite mrkve u vrećicu prikladnu za zamrzavanje, ostavljajući oko 1,25 cm prostora na vrhu. Čvrsto zatvorite vrećicu i vratite je u zamrzivač, kako bi ostale svježe i spremne za kasniju upotrebu.

Uvijek koristite vrećice ili posude prikladne za zamrzavanje kako biste izbjegli oštećenja od smrzavanja. Stručnjaci za hranu također preporučuju označavanje pakiranja datumom kako biste pratili koliko dugo su mrkve zamrznute.