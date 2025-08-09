Kako odabrati najbolju lubenicu? Savjeti uz koje nećete pogriješiti

Lubenica je mnogima omiljena poslastica ili međuobrok, a u Hrvatskoj je poznata i kao čentrun, četrun, karputa i dinja. Kad vani udari žega, najbolje je posegnuti za crvenom, slasnom i hladnom lubenicom, jer ona sadrži obilje vode koje doprinosi hidrataciji organizma.

Osim tekućinom, lubenica tijelo opskrbljuje i mnogim nutrijentima te ima ljekovita svojstva. Iako je dostupna u raznim oblicima i veličinama, odabir one prave, slatke i sočne, često se čini kao lutrija. Razumijevanje znakova zrelosti, poznavanje nekoliko trikova i razbijanje čestih mitova ključno je za uspješnu kupovinu i uživanje u najboljem okusu ljeta, piše Net.hr.

Kako odabrati lubenicu?

Znakovi zrelosti mogu varirati od suptilnih do vrlo očitih. Prepoznavanje ovih znakova prvi je korak prema odabiru savršene lubenice i izbjegavanju razočaranja.

Mrlja od ležanja

Potražite žutu ili narančasto-žutu mrlju na donjoj strani jer je to mjesto gdje je lubenica ležala na zemlji. Što je boja tamnija i kremastija, to je lubenica zrelija. Bijela ili blijedozelena mrlja znak je da je prerano ubrana i da nije dovoljno zrela.

Test kuckanjem

Lagano kucnite prstima po lubenici i ako je lubenica zrela, trebala bi proizvesti dubok, šupalj zvuk.

Izgled kore

Kora bi trebala biti tamnozelena i mat, a ne sjajna. Sjajna kora obično znači da plod nije dovoljno zreo jer je prerano ubran.

"Šećerne mrlje"

Smeđe, grube linije koje izgledaju kao paučina ukazuju na to da su pčele više puta oprašile cvijet, što često znači slađi i sočniji plod stoga birajte lubenice koje to imaju.

Oblik i simetrija

Birajte lubenicu simetričnog oblika, bilo okruglog ili duguljastog, bez udubljenja, posjekotina ili nepravilnih izbočina. Nije bitno je li lubenice više okruglija ili duguljastija jer to ovisi o vrsti.

Peteljka

Ako lubenica ima peteljku, ona bi trebala biti suha i smeđa. Zelena peteljka znači da je lubenica prerano ubrana i da neće postići punu slatkoću.

Kod nekih sorti, tamne i svijetle pruge trebale bi biti jasno definirane, što također može ukazivati na zrelost.

Koliko lubenica ima kalorija?

Lubenica je vrlo niskokalorična namirnica. Ona, naime, na 100 grama sadrži oko 30 kalorija jer sadrži oko 92% vode što ju čini dobrim izborom za one koji žele održavati ili smanjiti tjelesnu težinu.

Što čini lubenicu slatkom?

Slatkoću lubenice uzrokuje uglavnom količina prirodnog šećera koji se razvija tijekom zrenja na suncu, a do savršenog okusa dolazi se ako se lubenica ubere u pravo vrijeme. Faktori rizika za loš odabir uključuju kupovinu prerano u sezoni, odabir lubenica s oštećenjima ili jednostavno nepoznavanje znakova koji otkrivaju zrelost ploda.

Koji su najčešći mitovi oko zrelosti lubenice?

Kod odabira lubenice izuzetno je važno ne oslanjati se samo na jedan znak, već da kombinirate više metoda provjere kako biste bili sigurni da je upravo ta ona prava.

Osim testiranja, postoje i česti mitovi koji vas mogu navesti na krivi put:

Sjajna kora je dobra - Upravo suprotno, sjajna kora obično ukazuje na nedovoljno zrelu lubenicu

"Muške" i "ženske" lubenice - Mit da su okrugle ("ženske") lubenice slađe od duguljastih ("muških") nije znanstveno utemeljen jer oblik ovisi o sorti, a ne o spolu ili slatkoći

Zelena peteljka znači svježinu - Zelena peteljka znači da je lubenica nedavno ubrana, ali i da je vjerojatno ubrana prerano, prije nego što je uspjela razviti punu slatkoću

Boja je uvijek ista - Boja kore može varirati ovisno o sorti. Umjesto da se fokusirate na jednu nijansu zelene, obratite pozornost na kontrast između pruga (ako postoje) i opći izgled kore

Lubenice bez sjemenki su manje slatke - Mnoge moderne sorte bez sjemenki uzgojene su tako da budu izrazito slatke i sočne

Kako pravilno čuvati lubenicu?

Pravilno skladištenje je najbolji pristup za očuvanje svježine. Usvajanjem nekoliko jednostavnih navika možete značajno produžiti vijek trajanja vaše lubenice:

Čuvajte cijelu lubenicu na hladnom mjestu

Neotvorenu lubenicu držite na hladnom i tamnom mjestu (poput smočnice) do tjedan dana. Ne mora biti u hladnjaku ako je nećete odmah jesti.

Redovito provjeravajte stanje

Ako je ne planirate jesti odmah, povremeno je okrenite, a prije jela je premjestite u hladnjak.

Narezanu lubenicu držite u hladnjaku

Jednom kada je narežete, obavezno je zamotajte u prozirnu foliju ili stavite u zatvorenu posudu i čuvajte u hladnjaku. Najbolji rok da ju potrošite je 3 do 4 dana jer nakon toga počinje gubiti teksturu i okus. Važno je čuvati je na temperaturi ispod 4°C kako bi se spriječio rast bakterija, piše Net.hr.

Izbjegavajte zamrzavanje

Iako je tehnički moguće, zamrzavanje lubenice uništava hrskavu teksturu lubenice zbog njezinog visokog udjela vode te će postati mljecava.

Držite je dalje od voća koje proizvodi etilen

Preporuka je da ju čuvate dalje od voća i povrća poput banana, jabuka ili rajčica jer proizvode plin etilen koji može ubrzati njezino kvarenje.