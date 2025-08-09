Kako jedno malo istarsko mjesto pobjeđuje turističke trendove

Turistički podaci za srpanj pokazuju blagi pad u odnosu na isti mjesec lani, ali od početka godine u plusu smo i kada je riječ o dolascima i o noćenjima. Među najpopularnijim turističkim regijama tradicionalno je - Istra.

Goste svojom ljepotom, tisućljetnom tradicijom i bogatom ponudom privlači Fažana. Maleno turističko mjesto blizu Pule predstavlja i morska "vrata" prema Nacionalnom parku Brijuni, piše HRT.

O tome što se ovih dana događa u Fažani, koji su njezini turistički aduti tijekom ljeta i kakvi su planovi za razvoj u idućim godinama, govorila je Melita Peroković, direktorica Turističke zajednice općine Fažana.

- Fažana slijedi trendove što znači da smo u plusu. Do 6. kolovoza ostvarili smo 107 tisuća dolazaka. Kada usporedimo s prošlom godinom, to je otprilike dva posto više u dolascima, rekla je Peroković.

Što se tiče srpnja, Fažana je već nekoliko godina u stagnaciji u ljetnim mjesecima, a broj noćenja i dolazaka sve više raste u preostalim mjesecima.

- Dok su neki u panici kada imaju takvu stagnaciju, mi u Fažani mislimo da je to dobro. Fažana je 2021. dosegnula vrhunac, s obzirom na svoje resurse i kapacitete i sve ostalo što nudimo. A te brojke održavamo već četiri godine, istaknula je Peroković.